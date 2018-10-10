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Президент "Урала": мы готовы подписать Кокорина и Мамаева - пусть искупают свою вину игрой (58)
Адвокат Стукалова объяснила, почему отказалась защищать интересы Кокорина
Адвокат Татьяна Стукалова объяснила, почему приняла решение отказаться защищать интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"На сегодняшнем этапе я приняла решение отказаться от защиты интересов Александра Кокорина. Я считаю, что общественное давление на следствие предрешило обвинительный исход. Вы понимаете, что никто не опросил стороны. Насколько мне известно, за эти два дня им не направлялись повестки, не было никаких звонков. Дело уголовное возбудили, а стороны не опросили. Никакой дополнительной проверки не было – это как вообще?
Получается, что уголовное дело возбуждено на основании публикаций в СМИ. Иногда это работает по закону, но нужна дополнительная проверка. А это минимум означает проверку сторон. У нас же стороны не убегали, никуда не скрывались. Как это дело возбудили? На основании предположений. Никто же не знает, что ребята будут объяснять. Стульями же просто так не кидаются", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".
"На сегодняшнем этапе я приняла решение отказаться от защиты интересов Александра Кокорина. Я считаю, что общественное давление на следствие предрешило обвинительный исход. Вы понимаете, что никто не опросил стороны. Насколько мне известно, за эти два дня им не направлялись повестки, не было никаких звонков. Дело уголовное возбудили, а стороны не опросили. Никакой дополнительной проверки не было – это как вообще?
Получается, что уголовное дело возбуждено на основании публикаций в СМИ. Иногда это работает по закону, но нужна дополнительная проверка. А это минимум означает проверку сторон. У нас же стороны не убегали, никуда не скрывались. Как это дело возбудили? На основании предположений. Никто же не знает, что ребята будут объяснять. Стульями же просто так не кидаются", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".
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