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Адвокат Стукалова объяснила, почему отказалась защищать интересы Кокорина

Адвокат Татьяна Стукалова объяснила, почему приняла решение отказаться защищать интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"На сегодняшнем этапе я приняла решение отказаться от защиты интересов Александра Кокорина. Я считаю, что общественное давление на следствие предрешило обвинительный исход. Вы понимаете, что никто не опросил стороны. Насколько мне известно, за эти два дня им не направлялись повестки, не было никаких звонков. Дело уголовное возбудили, а стороны не опросили. Никакой дополнительной проверки не было – это как вообще?

Получается, что уголовное дело возбуждено на основании публикаций в СМИ. Иногда это работает по закону, но нужна дополнительная проверка. А это минимум означает проверку сторон. У нас же стороны не убегали, никуда не скрывались. Как это дело возбудили? На основании предположений. Никто же не знает, что ребята будут объяснять. Стульями же просто так не кидаются", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:37
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(8)
#14  ZiNTeR  Краснодар (Сегодня, 23:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж. Если этот адвокат даже не в курсе того, что на основании подобных публикаций в СМИ следственные органы обязаны проводить соответствующие проверки, и при достаточности фактов - возбудждать уголовные дела... Да, это явно хороший адвокат...


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014 [жалоба]
#13  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:56)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
Стороны не убегали, а пришли взятку дать в 5 лимонов за видео из кафе. А это как раз препятствие следствию и попытка скрыть улики преступления. НИ один адвокат не сможет их отмазать по закону. Только если завалят баблом судей и следаков. Причем тут СМИ?

т.е. любой водитель может зайти в кафе и забрать сервера? Так это работает? А потом эти записи оказались не в полиции, а в СМИ. Причем тут СМИ?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#12  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:55)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Адвокат - продажная совесть.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#11  Barmaley   (Сегодня, 22:19)
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Хватит лапшу вешать простым людям на уши. РФС перед ЧМ 2018 установил систему распознования личности по всей Москве и не только. Все похождения этих героев в оцифрованном виде присутствуют на компьютерах полиции. Стороны не убегали, а пришли взятку дать в 5 лимонов за видео из кафе. А это как раз препятствие следствию и попытка скрыть улики преступления. НИ один адвокат не сможет их отмазать по закону. Только если завалят баблом судей и следаков. Причем тут СМИ? Ну еще как вариант в дурку закосить на время.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#10  avnik  море (Сегодня, 22:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gnome
дело возбуждено на основании заявлений потерпевших. А на основании видеоматериалов составлена первичная картина преступлений, которую теперь будут дополнять и уточнять на основании показаний свидетелей, снова видео, следственных экспериментов и экспертиз.
Как-то так.


Есть маленькая проблемка. На фото в поезде - Кокорин в одних кроссовках, а на видео в кафе - маленько в других. Интересно, Кокорину уже показали это видео? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#9  Фонтанка  Питер (Сегодня, 22:10)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Я считаю, что общественное давление на следствие предрешило обвинительный исход

Цитата: Gnome
дело возбуждено на основании заявлений потерпевших.

Я считаю что, прав дипломированный юрист. СМИ кинули кость. И проблем глобальных в стране - нет.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#8  Frost  Vjhjp (Сегодня, 22:09)
  • +3
  •  (5)

Что она несет????
ст. 140 УПК РФ
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;[

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#7  alexso   (Сегодня, 22:07)
  • +2
  •  (4)

БАБКИ НЕ СРУБИТ И РЕПУТАЦИЮ ЗАМАРАЕТ
Регистрация: 30.06.2016 [жалоба]
#6  Gnome  Алматы (Сегодня, 22:02)
  • +3
  •  (5)

дело возбуждено на основании заявлений потерпевших. А на основании видеоматериалов составлена первичная картина преступлений, которую теперь будут дополнять и уточнять на основании показаний свидетелей, снова видео, следственных экспериментов и экспертиз.
Как-то так.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#5  Черный Лис   (Сегодня, 21:54)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
потратить четыре ляма американских денег

Вот оно, главное преступление Мамаева и Кокорина. Почему они могут себе это позволить, а rocker31 - нет? smirk
Справедливости ради, скажу что они эти деньги, в отличии, ну скажем, от владельца ФК Спартак, не крали.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#4  rocker31  К-G (Сегодня, 21:49)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно,уважаемая,стульями просто так не кидаются! Всё это от тяжёлой жизни: больших доз алкоголя,наркоты,бессонных ночей,стрессов! В конце концов,это же дилема,как потратить четыре ляма американских денег,за год и не сойти с ума(если ты ещё и ушлёпок по жизни)... Всё сложно! Набросились все,вот же ж нелюди!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:48)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Стульями же просто так не кидаются", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом"
smile под наркотой и не такое бывает.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:46)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Разве быдлотолпе нужен справедливый суд? Толпа требует хлеба и зрелищ. Освежевать кого-нибудь живьем и сплести из кишок оригами - вот это им нравится.

вспомни фильм люди в черном. когда они впервый раз втретелись. персонаж джонса все четко сказал


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Черный Лис   (Сегодня, 21:44)
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Разве быдлотолпе нужен справедливый суд? Толпа требует хлеба и зрелищ. Освежевать кого-нибудь живьем и сплести из кишок оригами - вот это им нравится.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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