Алексей Смертин покинул должность советника гендиректора "Динамо"

"Динамо" объявило об уходе Алексея Смертина с занимаемой должности советника генерального директора.Смертин принял данное решение из-за его назначения на пост директора по региональной политике и международным отношениям РФС.За ним также сохранилась должность офицера по борьбе с дискриминацией в российском футболе."Спасибо огромное болельщикам и футбольному клубу «Динамо» за время, проведенное вместе! В связи со своим назначением в РФС, я принял решение сосредоточиться на работе на новой должности.Хочу пожелать удачи и успеха всей команде и моему бывшему партнеру по сборной Дмитрию Хохлову!" – заявил Смертин.