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Алексей Смертин покинул должность советника гендиректора "Динамо"

"Динамо" объявило об уходе Алексея Смертина с занимаемой должности советника генерального директора.

Смертин принял данное решение из-за его назначения на пост директора по региональной политике и международным отношениям РФС.

За ним также сохранилась должность офицера по борьбе с дискриминацией в российском футболе.

"Спасибо огромное болельщикам и футбольному клубу «Динамо» за время, проведенное вместе! В связи со своим назначением в РФС, я принял решение сосредоточиться на работе на новой должности.

Хочу пожелать удачи и успеха всей команде и моему бывшему партнеру по сборной Дмитрию Хохлову!" – заявил Смертин.

ФК "Динамо"
Теги: Смертин Динамо
Сегодня, 17:03
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(1)
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:41)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Volodia379
Какая огромная потеря! Он доже книжку успел написать находясь на такой беспокойной должности!

flushed О какой книжке речь? Да он два слова связать не может. Куда бы его ни пристраивали-везде результат нулевой.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  нетрал   (Сегодня, 17:27)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бородач
Цитата: нетрал
14 это не надолго ...15 скоро будет..


Ты посмотри бомж,а считать умеет ...

16 вам не дадут ...хотя место ваше... laughing
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#4  бородач  счётная палата (Сегодня, 17:25)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: нетрал
14 это не надолго ...15 скоро будет..


Ты посмотри бомж,а считать умеет ...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 17:24)
  • +1
  •  (3)

Какая огромная потеря! Он доже книжку успел написать находясь на такой беспокойной должности!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  нетрал   (Сегодня, 17:20)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бородач
Спасибо отец родной и кормилец ,аж 14 место занимаем,благодаря твоей заботе и непрерывной плодотворной работе ,не спал походу ночами -- теперь то вон какая должность да ещё и офицер в придачу---не бережешь ты себя Алешка ой не бережешь...

14 это не надолго ...15 скоро будет..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 17:18)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Спасибо отец родной и кормилец ,аж 14 место занимаем,благодаря твоей заботе и непрерывной плодотворной работе ,не спал походу ночами -- теперь то вон какая должность да ещё и офицер в придачу---не бережешь ты себя Алешка ой не бережешь...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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