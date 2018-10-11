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Адвокат банды Цапка отказался защищать интересы Кокорина и Мамаева
Адвокат Умалат Сайгитов отказался защищать интересы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом рассказали в адвокатском бюро "Мусаев и партнеры", где работает Сайгитов.
"Умалат Сайгитов больше не участвует в том деле, которое так вам интересно. Причины неизвестны, он участвовал, но сейчас вышел из дела", — рассказали в бюро.
По словам представителя бюро, сам адвокат не желает давать комментарии по этому поводу.
Напомним, Умалат Сайгитов выступал с заявлениями от имени Павла Мамаева и Александра Кокорина. 10 октября он анонсировал извинения от футболистов пострадавшим, однако пока не было информации о том, что спортсмены сделали это.
В среду вечером именно Сайгитов дал информацию о том, что допрос Кокорина может быть перенесен на 11 октября, так как футболист не явился к следователю в назначенный срок. Однако Кокорина допросили еще вчера вечером и задержали на 48 часов, так же, как и Павла Мамаева. Сегодня от лица Александра Кокорина уже выступал адвокат Олег Попов, однако о новом защитнике Павла Мамаева пока ничего не известно.
Умалат Сайгитов ранее был адвокатом правой руки главаря кущевской банды Сергея Цапка — Вячеслава Цеповяза, которого приговорили к 20 годам колонии строгого режима.
"Известия"
"Умалат Сайгитов больше не участвует в том деле, которое так вам интересно. Причины неизвестны, он участвовал, но сейчас вышел из дела", — рассказали в бюро.
По словам представителя бюро, сам адвокат не желает давать комментарии по этому поводу.
Напомним, Умалат Сайгитов выступал с заявлениями от имени Павла Мамаева и Александра Кокорина. 10 октября он анонсировал извинения от футболистов пострадавшим, однако пока не было информации о том, что спортсмены сделали это.
В среду вечером именно Сайгитов дал информацию о том, что допрос Кокорина может быть перенесен на 11 октября, так как футболист не явился к следователю в назначенный срок. Однако Кокорина допросили еще вчера вечером и задержали на 48 часов, так же, как и Павла Мамаева. Сегодня от лица Александра Кокорина уже выступал адвокат Олег Попов, однако о новом защитнике Павла Мамаева пока ничего не известно.
Умалат Сайгитов ранее был адвокатом правой руки главаря кущевской банды Сергея Цапка — Вячеслава Цеповяза, которого приговорили к 20 годам колонии строгого режима.
"Известия"
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