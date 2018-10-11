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Адвокат банды Цапка отказался защищать интересы Кокорина и Мамаева

Адвокат Умалат Сайгитов отказался защищать интересы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом рассказали в адвокатском бюро "Мусаев и партнеры", где работает Сайгитов.

"Умалат Сайгитов больше не участвует в том деле, которое так вам интересно. Причины неизвестны, он участвовал, но сейчас вышел из дела", — рассказали в бюро.

По словам представителя бюро, сам адвокат не желает давать комментарии по этому поводу.

Напомним, Умалат Сайгитов выступал с заявлениями от имени Павла Мамаева и Александра Кокорина. 10 октября он анонсировал извинения от футболистов пострадавшим, однако пока не было информации о том, что спортсмены сделали это.

В среду вечером именно Сайгитов дал информацию о том, что допрос Кокорина может быть перенесен на 11 октября, так как футболист не явился к следователю в назначенный срок. Однако Кокорина допросили еще вчера вечером и задержали на 48 часов, так же, как и Павла Мамаева. Сегодня от лица Александра Кокорина уже выступал адвокат Олег Попов, однако о новом защитнике Павла Мамаева пока ничего не известно.

Умалат Сайгитов ранее был адвокатом правой руки главаря кущевской банды Сергея Цапка — Вячеслава Цеповяза, которого приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

"Известия"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:26
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#15  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 18:48)
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Болеет за:
ЦСКА
Максим I,
Клоун, как ты базар ведёшь так и тебе отвечают, научись писать нормально, а то так дибилом и кончишься.
Угрожатель диванный.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#14  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:30)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: идим1986ЦСКА
Максим I,
Я тебе как одному из долбоящеры объясняю, им не мокруху вешают и не терроризм, сечешь Вася?
Какой чемодан судье, если замес идёт в ГСК, может сразу Чайке бабок занести или путину?
Пацанов сделали козлами отпущения, и адвокаты ссат, так знают что прошла указка сверху, выипать и высушить этих двоих.
Шевели своими мозгами, а не руками...

Баклан, ты не боишься за базар огрести? Диванный "вор в законе", мля...Следи за базаром, шавка! Таким как ты язык резко для других целей назначение меняют, шерстяной говорилка...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#13  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 18:20)
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Болеет за:
ЦСКА
Максим I,
Я тебе как одному из долбоящеры объясняю, им не мокруху вешают и не терроризм, сечешь Вася?
Какой чемодан судье, если замес идёт в ГСК, может сразу Чайке бабок занести или путину?
Пацанов сделали козлами отпущения, и адвокаты ссат, так знают что прошла указка сверху, выипать и высушить этих двоих.
Шевели своими мозгами, а не руками...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#12  сынок  CCCP (Сегодня, 18:14)
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Болеет за:
«Спартак»
сегодня в 6часов вечера суд должен был начаться...будем смотреть
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#11  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:11)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: идим1986ЦСКА
ни один адвокат не станет защищать клиента, если обвиняемый считает себя умнее и не выполняет требования защиты, как, например, для начала публично извиниться, во-вторых, явиться к следователю по первому требованию вовремя, в-третьих, не отрицать своей вины, когда она явна даже для слепо влюблённой девочки

Ты тупишь на данном сайте третий день подряд: я тебе про Фому, ты мне про ерёменко, не к ночи будет упомянут...
Я тебе талдычу, что любой подсудимый обязан слушать своего зашитника, иначе линия защиты становится импотентной. Кокоша и мамаша кинули его за сутки ТРИ раза - на кой член он сдался любому адвокату? Чтоб опозориться? А ты мне про каких-то петухов эстрадных талдычишь... Значит, упомянутая тобой петушня адвоката слушалась, и адвокат зашёл к помощнику судьи с полным чемоданом, а ушёл с пустым. А если у него такие долбоящеры подзащитные - не один судья у него бабла не возьмёт - потому что такие дебилы всю оперетту после первого стакана журналистам сольют, и по этапу уже пойдёт сам судья с помощником!
Доступно разжевал, или ты ещё какую-нибудь петушню вспомнишь вместо того, чтоб извилинами хоть чуть-чуть пошевелить? Или они у тебя отсутствуют? Если отсутствуют, то хотя бы умей послушать тех, кто в теме,


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#10  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Сегодня от лица Александра Кокорина уже выступал адвокат... Олег Попов

клоунада продолжается smile


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#9  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 17:54)
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Болеет за:
ЦСКА
Максим I,
А по-моему показуха на лицо:) нашли Козлов отпущения:)
Не так давно Киркоров или басков не помню накидал в голову журналистке, также хулиганка , но мужик бабу отмудохал. Сколько педросович отсидел? Хотя бы в ивс или СИЗО? Не кажется однобоко?
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#8  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:48)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
видать кокоша больше на газпрём надеется а не на адвоката

если б хотели то отмазали, Пак в Питере учился и в начальниках у него давний наш болельщик, который его в москву и перетащил. Да и притензий Пак в начале не имел, лишь спустя сутки передумал


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#7  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 17:46)
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Болеет за:
ЦСКА
Куя себе поднадовили, так то Сайгитов за хорошие деньги в любое говно готов был лезть, не боясь при том профукать дело
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#6  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:46)
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: идим1986ЦСКА
Видать адвокату намекнули что лицензию он не продлит:)

Видать, ни один адвокат не станет защищать клиента, если обвиняемый считает себя умнее и не выполняет требования защиты, как, например, для начала публично извиниться, во-вторых, явиться к следователю по первому требованию вовремя, в-третьих, не отрицать своей вины, когда она явна даже для слепо влюблённой девочки.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#5  avnik  море (Сегодня, 17:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Жалко, что адвокат Гитлера уже умер...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 17:33)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Видать адвокату намекнули что лицензию он не продлит:)
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#3  nofrills  Москва (Сегодня, 17:30)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
видать кокоша больше на газпрём надеется а не на адвоката
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:30)
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Болеет за:
«Зенит»
АДВОКАТ БАНДЫ ЦАПКА ОТКАЗАЛСЯ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ КОКОРИНА И МАМАЕВА

СЛЕДСТВИЕ ПОПРОСИТ ОБ АРЕСТЕ КОКОРИНА И МАМАЕВА

москва пробила дно, оказалось самый опасный рецидивист это Кокорюшка Дурачек


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  ajax101  Москва (Сегодня, 17:29)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
В социальной иерархии Кокорин и Мамаев опускаются всё ниже.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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