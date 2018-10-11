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Арест Кокориных и Мамаева - это правильно?



 

Кокориных и Мамаева арестовали на 2 месяца. Это правильно?

Одним весёлым утром братья Кокорины и Павел Мамаев сняли с повестки дня Петрова и Баширова, Хабиба и Конора, пенсионную реформу, падение ракеты, новую аварию с автобусом и возвращение Виталия Мутко, не говоря о матче сборной России. Всех арестовали на 2 месяца, в сети встречаются абсолютно полярные мнения. А какая позиция у вас?



Многие журналисты считают, что с 2-месячным содержанием футболистов в СИЗО суд перебрал.







Но и поддерживающих решение хватает.







Ну а кто-то просто шутит по поводу главной темы дня, недели, месяца.





Фото: Reuters, Илья Питалёв / РИА Новости
Теги: Кокорин Мамаев Краснодар Зенит
Сегодня, 22:15
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38
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#38  dyadenka  Москва (Сегодня, 22:58)
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online
Болеет за:
«Зенит»
чему здесь радуются некоторые "поборники справедливости"?
им обсуждать на какой нибудь желтушный сайт
впрочем о чем я, тут давно в это превратилось
для футбольных болельщиков
потеряли двух сильных игроков российского футбола
потенциальное усиление для сборной!
посмотрим, будут ли здесь завтра обсуждать футбол
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#37  Riders1990  bunker (Сегодня, 22:53)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Может быть и показательно,но ине кажется что пребыванием в сизо дело и ограничится.Далее условка и штрафы.Возможно что и сверху было такое указание.Щас попугают уголовкой,они подумают над поведением,да и отпустят их.Меня тут некоторые защитники поражают,с подписью За Зенит.Ребят,успокойтесь.Не посадят их,но скорее всего хорошо попугают и попресуют.И за дело.И будут правы.Имхо


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#36  imaginary   (Сегодня, 22:51)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
два месяца норм, потом выдать условку
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#35  Ninja   (Сегодня, 22:51)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Virgil Cane
Так куда пацанам сгущёнку и шерстяные носки слать?

СИЗО номер 2. Бутырка
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#34  diego milito 22   (Сегодня, 22:50)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каких-то глумливых гомосеков подобрали высказывания. Их самих на пару-тройку суток в камеру, запоют по-другому.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#33  cska1971  Москва (Сегодня, 22:49)
  • +3
  •  (3)
online

А почему нет варианта: "поделом, но это показательная порка"?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#32  Болела  г.Москва (Сегодня, 22:46)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Одного лежачего впятером ногами избивали. Твари.
Ещё мало дали.


--------------------
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
#31  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 22:42)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Так куда пацанам сгущёнку и шерстяные носки слать?


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#30  Toddn13   (Сегодня, 22:42)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Всем кто защищает. напомню. Что любой из нас в таком же деле. уже давно бы сидел. И Пофигу что по пьяне. Так что не надо гнать волну что показательно или заказ.
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
#29  Бак Лан  Бутырка (Сегодня, 22:42)
  • 0
  •  (4)
online

А что им, пальчиком должны были погрозить? Там избиение толпой, причем неоднократное, с потерей трудоспособности. Коротко - если их в камере так же покалечат - это тоже надо будет сокамерников - отпустить?


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Не езжайте, гомики, в центр побухать. Там в СИЗО голубеньких любят нагибать
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#28  plast  Спб (Сегодня, 22:41)
  • +2
  •  (6)
online

не защищаю кокорина с мамаевым, но во первых похоже на показуху. а во вторых вы знаете сколько в судах оправдательных приговоров в процентах? в наших судах простому человеку не доказать свою правоту и система явно гнилая.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#27  Paolo_Di_Canio   (Сегодня, 22:41)
  • -1
  •  (3)

А че по 282 ?
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
#26  Черный Лис   (Сегодня, 22:41)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции следов взлома не обнаружили. Пак пояснил, что в последний раз видел деньги 3 сентября

и снова 3 сентября laughing
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#25  Nastroenie  Москва (Сегодня, 22:40)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Судилище с заранее известным итогом. Могли бы сразу в клетку определить без этой "официальной" возни.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#24  Белый Ногинск   (Сегодня, 22:40)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
И теперь каждый пусть вспомнит себя по пьяни....Да, вы все просто ангелы.
Регистрация: 5.12.2016 [жалоба]
#23  Ninja   (Сегодня, 22:37)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Черный Лис,
На Бутырку обоих отправили, 99% на спец посадят, там хаты нормальные, по 4-6-9 человек)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#22  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 22:37)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Наоборот, плюс себе заработали, все по делу.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#21  avnik  море (Сегодня, 22:36)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А Пак оказывается профи в этих играх. )))

(2015) В Москве из квартиры директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака украли 800 тысяч рублей. Чиновник обнаружил пропажу вечером 9 сентября, пишут Дни.ру.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции следов взлома не обнаружили. Пак пояснил, что в последний раз видел деньги 3 сентября. По данному факту проводится проверка.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#20  Черный Лис   (Сегодня, 22:35)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гастэряну
а про водителя что скажешь?

Скажу что не знаю его должности. Сказали что водитель, но при этом не таксист, вот и думай что это за хер....
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#19  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
егоров, симонов, борзыкин в очередной раз показали себя мразью


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#18  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:33)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гастэряну
а про водителя что скажешь?

муж бабы,которую возит этот водитель,какой-то фсбшник не простой,так что тоже не подарок
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#17  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 22:33)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Все по делу, глядишь остепенятся. После шампанского если б пожестче наказали, глядишь и этого не было бы.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#16  Белый Ногинск   (Сегодня, 22:33)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет, слишком жёстко,дела и более жестокие происходят в нашей стране каждый день.Таково , к сожалению , наше общество в настоящее время. Они вполне могли покаяться и искупить вину в виде огромной благотворительности и было бы больше пользы, чем просто сидеть.
Регистрация: 5.12.2016 [жалоба]
#15  Гастэряну   (Сегодня, 22:31)
  • +3
  •  (5)

Цитата: Черный Лис
а то простой чиновник минторга

а про водителя что скажешь?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#14  Maurizio di Mauro  Самара (Сегодня, 22:30)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Черный Лис
методичку смени, а то простой чиновник минторга, да еще покалеченный(выбитый зуб это страшная травма) звучит, словно тебе прямо из Кремля башляют....


Ты фраер в очочи долбишься или тебя бес попутал? А может амнезия? Товарищи хулиганы живого место на водителе не оставили. Или для тебя слово Чиговник как красная тряпка для быка? Может не отвечать, это риторические вопросы.
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
#13  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 22:30)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жене Мамаева надо срочно на развод и раздел имущества подавать, пока Краснодар не добился ареста счетов и не добился взыскания. Хоть что-то шанс будет сохранить.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#12  Гастэряну   (Сегодня, 22:29)
  • +7
  •  (7)

Цитата: Skyline
Вы для чинуш грязь под ногами.

к сожалению и для кокорина с мамаевым тоже.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#11  alexso   (Сегодня, 22:29)
  • 0
  •  (4)
online

ПРАВИЛЬНО
Регистрация: 30.06.2016 [жалоба]
#10  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:29)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Сегодня Кокорин завтра вы.

Вот те хрен! Где я, и где - Кокорин?
Мы - отдельно, а кокорины и "чинуши" - отдельно.
Кокорин с Мамаевым, директор департамента и диктор с ЦТ - это один социальный слой. А я и большинство здесь присутствующих - совсем другой.
У них и у нас разные проблемы. У них - жемчуг мелкий, а у нас - щи жидкие.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#9  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:27)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Закрывать конечно жёстко на 2 месяца. Ну дали бы 15 суток, штраф огромный, и хватило бы с них.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
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