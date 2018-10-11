Кокориных и Мамаева арестовали на 2 месяца. Это правильно?

Нихрена уже все это не смешно. Уже идет показательная расправа какая-то. — Mike Goncharov (@gribo4ki) October 11, 2018

Есть два режима: «отмазать» и «показательно наказать». Это не правосудие и не справедливость.

От того, что в силу каких-то причин следствие выбрало второе, а не первое, нифига не меняется и никому лучше не становится — Feldman (@EvgenyFeldman) October 11, 2018

Мамаев и Кокорин, несомненно, должны понести ответственность за свои действия. Но, по-моему, очевидно, что содержание в СИЗО - мера, мягко говоря, избыточная. Вообще в СИЗО нужно направлять только в исключительных случаях. Простите за банальность. — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) October 11, 2018

Итог по Кокорину и Мамаеву: все по делу. Показательный процесс, но парни шли к этому успеху. Им и быть примером. Яркая жизнь — Дмитрий Егоров (@edim_sport) October 11, 2018

Мое мнение

Абсолютно правильное решение суда по Кокорину.

И всей душой поражаюсь, когда читаю о том, что "ну зачем же с ними так" — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) October 11, 2018

Да, а самая главная жесть - это все Путин, отвлекают народ от пенсионной реформы и прочих нехороших вещей, футболистам просто не повезло. Мне вот интересно, эти дебилы, что пишут такое, видео избиения водителя не смотрели? Или считают это нормальным? Навальнята и Едимята. — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) October 11, 2018

Теперь превью к матчам Зенита разделы будут такие: травмированы, дисквалифицированы, под арестом. — AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) October 11, 2018

Если дело Мамаева и Кокорина доведут до суда, то это будет первый случай в истории, когда в суде выступят прокурор, защитник, полузащитник и нападающий... — водопьянов игорь (@vodopianov) October 11, 2018