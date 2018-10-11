Кокориных и Мамаева арестовали на 2 месяца. Это правильно?

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Многие журналисты считают, что с 2-месячным содержанием футболистов в СИЗО суд перебрал.
Нихрена уже все это не смешно. Уже идет показательная расправа какая-то.— Mike Goncharov (@gribo4ki) October 11, 2018
Есть два режима: «отмазать» и «показательно наказать». Это не правосудие и не справедливость.— Feldman (@EvgenyFeldman) October 11, 2018
От того, что в силу каких-то причин следствие выбрало второе, а не первое, нифига не меняется и никому лучше не становится
Мамаев и Кокорин, несомненно, должны понести ответственность за свои действия. Но, по-моему, очевидно, что содержание в СИЗО - мера, мягко говоря, избыточная. Вообще в СИЗО нужно направлять только в исключительных случаях. Простите за банальность.— Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) October 11, 2018
Но и поддерживающих решение хватает.
Итог по Кокорину и Мамаеву: все по делу. Показательный процесс, но парни шли к этому успеху. Им и быть примером. Яркая жизнь— Дмитрий Егоров (@edim_sport) October 11, 2018
Мое мнение— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) October 11, 2018
Абсолютно правильное решение суда по Кокорину.
И всей душой поражаюсь, когда читаю о том, что "ну зачем же с ними так"
Да, а самая главная жесть - это все Путин, отвлекают народ от пенсионной реформы и прочих нехороших вещей, футболистам просто не повезло. Мне вот интересно, эти дебилы, что пишут такое, видео избиения водителя не смотрели? Или считают это нормальным? Навальнята и Едимята.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) October 11, 2018
Ну а кто-то просто шутит по поводу главной темы дня, недели, месяца.
Теперь превью к матчам Зенита разделы будут такие: травмированы, дисквалифицированы, под арестом.— AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) October 11, 2018
Если дело Мамаева и Кокорина доведут до суда, то это будет первый случай в истории, когда в суде выступят прокурор, защитник, полузащитник и нападающий...— водопьянов игорь (@vodopianov) October 11, 2018
Фото: Reuters, Илья Питалёв / РИА Новости
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