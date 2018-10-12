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Сборная России в Калининграде сыграла вничью со Швецией

Сборная России не сумела победить команду Швеции в матче 3-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА. Следующий матч наша команда проведет 14 октября в Сочи против сборной Турции.

Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 2. 3 тур

Стадион: Калининград (Калининград, Россия)

Россия – Швеция 0:0

Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Фернандес, Рауш, Зобнин, Газинский, Ионов (Кузяев, 76), Головин, Черышев (Заболотный, 87), Дзюба.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Ларссон, Свенссон, Форсберг, Телин (Гвидетти, 71), Берг (Андерссон, 83).

Предупреждения: Аугустинссон, 31, Зобнин, 39, Газинский, 51, Джикия, 53.
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 00:37
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(1)
#17  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:19)
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  •  (0)
online

Цитата: SPV
в соперниках полуфиналист ЧМ и наши хрен на них клали

Полуфиналист ЧМ-1994. Так, конечно, немного скучновато. И игрока класса Форсберга у нас нет. А нужен.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#16  Antip7   (Сегодня, 01:02)
  • +1
  •  (1)
online

В общем лучшие - Дзюба, Зобнин, Фернандес и немного Кузя

Гильерме не особо напрягался.. достойно отстоял.

Средне - Джикия, Нойштедтер, Рауш, Ионов

Худшие (относительно.. просто могло быть и лучше, но и так сойдет. Скажем так, с запасом отыграли) - Головин, Черышев, Газинский
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#15  SPV  Bryansk (Сегодня, 00:56)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сборная смотрится очень прилично, Черчесов молоток, в соперниках полуфиналист ЧМ и наши хрен на них клали. Есть у нас сейчас хорошая обученная команда. В обороне никто не заметил отсутствие Акинфеева и Игнашевича, а сколько было визга, что именно Игнат все там организовывал.
Нет ни его , ни Кутепа, а оборона в полном порядке. Это чисто тренерская работа и команда не разваливается от отсутствия двух ,трех игроков. Так держать.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#14  Antip7   (Сегодня, 00:56)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: 46avangard
Мне одному показалось, что ракурс главной камеры трансляции какой-то не правильный был? занижена чтоли...
А сыграли в принципе не плохо. По нулям с неуступчивыми шведами вполне хороший результат, имея ввиду победу над Турцией

А мне такой ракурс нравится - видны все действия
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#13  Freddy   (Сегодня, 00:54)
  • +3
  •  (3)

В целом нормально,но поразило сколько же подач запорол Головин с угловых,ни одной нормальной подачи да и в целом слабый матч провел,Гилю можно поздравить с хорошим дебютом,Кузяев неплохо вышел,Фернандес и Зобнин добавляли скорости,ну и Дзюба как обычно хорошо боролся.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#12  Игорёк   (Сегодня, 00:50)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
со вступлением в клуб Льва Яшина,Гиля,есть сотый сухой матч
Регистрация: 1.01.2017 [жалоба]
#11  46avangard   (Сегодня, 00:48)
  • +5
  •  (5)
online

Мне одному показалось, что ракурс главной камеры трансляции какой-то не правильный был? занижена чтоли...
А сыграли в принципе не плохо. По нулям с неуступчивыми шведами вполне хороший результат, имея ввиду победу над Турцией
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#10  Aurum  Беловодье (Сегодня, 00:46)
  • +6
  •  (6)
online

Весьма даже неплохо. Ждём и далее положительных динамики и эмоций..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#9  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 00:45)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
По отдаче вопросов нет , но шведы ууууууппппеееерррттттыыыеее ...!Может не такие техничные , как турки ...( всегда были такими ) А как не крути , а у нас больше всех очков ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#8  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 00:45)
  • -1
  •  (5)

Благодаря трансляции матча- впервые захватил кусочек Вечернего Урганта. Ни разу не смотрел и не пожалел. первая же "шутка" про ноутбук- уровня раннего Петросяна.
Неужели кто- то прется от этого говна?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#7  Antip7   (Сегодня, 00:44)
  • +3
  •  (5)
online

Головин что -то разочаровал, долго думал, передерживал
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#6  filin89  Коми Африка (Сегодня, 00:42)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну нормально, играли неплохо. Дзюба и Марио хороши, остальные средне отыграли.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#5  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:41)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
урам на смех, а уж Заболотный на 4, и цыплёнкам

Заба привычный, он столько и играет)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#4  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:40)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо отыграли, бодрая игра получилась.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 00:40)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Поздние замены. Когда пройти оборону не могут, замены делаются на минуте семидесятой, чтобы было время изменить игру. А за 10 минут, курам на смех, а уж Заболотный на 4, и цыплёнкам.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Pafnuty   (Сегодня, 00:40)
  • +2
  •  (4)

Турции не проиграем в Сочи и мы на первом месте!
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 00:38)
  • +3
  •  (7)
online

Ну нормальненько так.. учитывая психологический фон
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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