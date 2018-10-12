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Стало известно, сколько денег потратили Кокорин и Мамаев перед драками

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев отдохнули на 2,5 млн рублей в ночном стриптиз-клубе и ресторане в Москве. Футболисты отмечали 10-летнюю годовщину своей дружбы.

В эту сумму вошла в том числе стоимость битой посуды, сообщает "Московский комсомолец".

Напомним, Мамаев и Кокорин отправлены в СИЗО на 2 месяца решением суда.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 01:03
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#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:09)
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«Зенит»
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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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