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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Марио Фернандес получил боевую отметину в матче с Швецией
Защитник сборной России Марио Фернандес пострадал в матче Лиги наций против Швеции (0:0).
"Боевая отметина на груди Мариу Фернандеса, полученная в сегодняшнем матче", - говорится в сообщении пресс-службы сборной.
"Боевая отметина на груди Мариу Фернандеса, полученная в сегодняшнем матче", - говорится в сообщении пресс-службы сборной.
Боевая отметина на груди Марио Фернандеса, полученная в сегодняшнем матче pic.twitter.com/uHTq9aRwiD— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2018
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