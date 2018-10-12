Марио Фернандес получил боевую отметину в матче с Швецией

Боевая отметина на груди Марио Фернандеса, полученная в сегодняшнем матче pic.twitter.com/uHTq9aRwiD — Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2018

Защитник сборной России Марио Фернандес пострадал в матче Лиги наций против Швеции (0:0)."Боевая отметина на груди Мариу Фернандеса, полученная в сегодняшнем матче", - говорится в сообщении пресс-службы сборной.