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Марио Фернандес получил боевую отметину в матче с Швецией

Защитник сборной России Марио Фернандес пострадал в матче Лиги наций против Швеции (0:0).

"Боевая отметина на груди Мариу Фернандеса, полученная в сегодняшнем матче", - говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Теги: Фернандес Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 01:17
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#1  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 01:32)
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Болеет за:
«Барселона»
Пока некоторые до***бы бухают, дебоширят и людей избивают - простой русский бразилец бьётся за Россию, не жалея себя.
Вот потом и говорите "нахрена нам натурализация" и тд...


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
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