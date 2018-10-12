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Дмитрий Селюк: спустя два месяца Кокорин больше не позволит себе улыбочек в наручниках

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Я уверен, что спустя два месяца Кокорин, когда настанет время суда, никаких этих улыбочек себе не позволит в браслетах.

Он не знает, что такое тюрьма. Когда он сейчас посидит, он многое поймет. Он то думал, что его отмажут. Уже через неделю он начнет выть.

С точки зрения футбола уже их можно забыть", – сказал Селюк.

Р-Спорт
Сегодня, 09:45
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#4  46avangard   (Сегодня, 11:32)
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online

Цитата: Чесайнаг
.А если,годовую зарплату,что предусмотрено контрактом - этих упырей пустить на лечение больных детей - представьте сколько жизней можно спасти,если месячная зарплата у них 15 млн.в среднем на двоих.Это примерно 30 детских жизней в месяц.В год более 400 детей.Разве такой подход хуже их тюремного срока?

Откуда вы берете эти альтернативные способы наказания? Если бы все так просто было, то никто и не сидел бы у нас тюрьмах. Один бы сказал - давайте я лучше буду з/п в детские дома перечислять, другой бы сказал - давйте я лучше волонтером стану, за инвалидами буду ухаживать, третий бабушек через дорогу переводить. Есть нормы, предусмотренные законом и в них нет "а давайте".

Цитата: safonas
может потому что обычные работяги концы с концами сводят, последний х@р без соли доедают, а эти псведоспортсмены зарабатывают миллионы и чувсвуют себя хозяевами жизни творя беспредел?

Так научись играть в футбол, зарабатывай тоже. Кто мешает? а если не умеешь, то и не завидуй. А беспредел и безработный алкаш поберушка натворить может.
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 11:22)
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Цитата: Чесайнаг
Не могу понять такую кровожадность.Почему все мечтают,чтобы они кончились,как футболисты.Ну дайте все что положено по закону.Пусть даже реальный срок - год.А если нормально себя будут вести по УДО выпустить через месяцев 7.Как раз к новому сезону.Ну лечились же по году футболисты,затем возвращались и играли снова.Также и с ними.А то теперь до конца жизни выноватыми должны быть?Вообще в таких случаях закон должен быть более гибким.Пострадали два человека они и должны говорить и возмущаться,а то кто только не заговорил,не удивлюсь,если завтрв коментарий Ленина появится на эту тему.Есть потерпевшие и если, они согласны получить от этих придурков денежную компенсацию,причем не малую - пусть получают.Денег у них и так дохрена.Также в таких случаях такие упыры должны искупить свою вину,сделать что то полезное для общества,человечества.Раньше их исправительными работами наказывали.А если,годовую зарплату,что предусмотрено контрактом - этих упырей пустить на лечение больных детей - представьте сколько жизней можно спасти,если месячная зарплата у них 15 млн.в среднем на двоих.Это примерно 30 детских жизней в месяц.В год более 400 детей.Разве такой подход хуже их тюремного срока?

может потому что обычные работяги концы с концами сводят, последний х@р без соли доедают, а эти псведоспортсмены зарабатывают миллионы и чувсвуют себя хозяевами жизни творя беспредел?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 11:18)
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Болеет за:
«Спартак»
Пусть себе ухмыляется, жизнь в тюрьме может мозги на место выправит и изменит отношение к людям, бабла много, а в голове и за спиной нет нечего и никого.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 10:47)
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Не могу понять такую кровожадность.Почему все мечтают,чтобы они кончились,как футболисты.Ну дайте все что положено по закону.Пусть даже реальный срок - год.А если нормально себя будут вести по УДО выпустить через месяцев 7.Как раз к новому сезону.Ну лечились же по году футболисты,затем возвращались и играли снова.Также и с ними.А то теперь до конца жизни выноватыми должны быть?Вообще в таких случаях закон должен быть более гибким.Пострадали два человека они и должны говорить и возмущаться,а то кто только не заговорил,не удивлюсь,если завтрв коментарий Ленина появится на эту тему.Есть потерпевшие и если, они согласны получить от этих придурков денежную компенсацию,причем не малую - пусть получают.Денег у них и так дохрена.Также в таких случаях такие упыры должны искупить свою вину,сделать что то полезное для общества,человечества.Раньше их исправительными работами наказывали.А если,годовую зарплату,что предусмотрено контрактом - этих упырей пустить на лечение больных детей - представьте сколько жизней можно спасти,если месячная зарплата у них 15 млн.в среднем на двоих.Это примерно 30 детских жизней в месяц.В год более 400 детей.Разве такой подход хуже их тюремного срока?
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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