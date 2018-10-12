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Антон Заболотный: я вышел бороться за верховые мячи. Где-то получилось, где-то нет

Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал ничью со Швецией (0:0).

"Сборная России всегда играет на победу, поэтому старались выиграть. Но счет на табло, будем отталкиваться от него.

Сложно оценить мой выход на замену. Я вышел бороться за вервховые мячи. Где-то получилось, где-то нет. Будем готовиться к следующей игре.

Мы доказываем на поле, что мы отличная сборная и готовы побеждать, поэтому результат превыше всего", - цитирует Заболотного пресс-служба РФС.
Теги: Заболотный Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 12:05
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#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:22)
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  •  (0)
online

А в каком моменте- получилось?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:57)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Где-то не получилось, где-то нет
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#4  46avangard   (Сегодня, 12:28)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Zamba
но в сборной не Паредеса, не Набоа

Но есть Газинский и Фернандес ) Думаю нейдется кому передачу отдать )
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#3  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:18)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 46avangard
Не соглашусь. Если рассматривать его как вариант для выхода на замену в концовках матча в пару к Дзюбе, то это ечень даже толковый вариант. В "Зените" не единожды пользу такой ход приносил

но в сборной не Паредеса, не Набоа


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#2  46avangard   (Сегодня, 12:14)
  • +2
  •  (2)

Цитата: dobr25
бесполезный игрок

Не соглашусь. Если рассматривать его как вариант для выхода на замену в концовках матча в пару к Дзюбе, то это ечень даже толковый вариант. В "Зените" не единожды пользу такой ход приносил
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 12:06)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
бесполезный игрок


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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