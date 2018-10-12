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Дмитрий Селюк предположил, где Кокорин и Мамаев могут продолжить карьеру после выхода из СИЗО

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, где нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев могут продолжить карьеру после выхода из СИЗО. Накануне футболисты были взяты под стражу до 8 декабря за две драки в центре Москвы.

"Если Кокорин и Мамаев отделаются этими двумя месяцами в камере, то играть в футбол они смогут, но только в командах, которым наплевать на свою репутацию. Клубы в Европе, которые платят серьезные зарплаты уровня Кокорина и Мамаева, вряд ли подпишут футболистов с такой биографией. Подписать их могут, например, турецкие клубы средней руки, где Кокорин и Мамаев смогут получать зарплату размером до 1 млн евро в год. Либо это могут быть некоторые российские клубы, которым наплевать на свой имидж. Мы видим пример "Спартака", подписавшего уличенного в употреблении кокаина Еременко, или "Урала", президент которого Григорий Иванов в одном из интервью уже выразил готовность подписать Кокорина и Мамаева, хотя я считаю, что это его не украшает. При этом за те деньги, которые платит Иванов в "Урале", я думаю, что ни Кокорин, ни Мамаев к нему не пойдут даже в их ситуации.

Безусловно, мне жаль Кокорина. Он действительно талантливый футболист. Если бы рядом с ним был старший человек, который влиял бы на него, он мог бы добиться огромных высот в футболе на международной арене. К сожалению, Александр выбрал на развилке другое направление дороги.

А вообще, мой совет футболистам: выбирайте достойных женщин, которые будут вас любить, оберегать и рожать вам детей, а не подставлять и использовать вас, в конечном итоге оставив без трусов. Это касается всех футболистов. Семья — это очень важно.

К сожалению, сейчас стало модным для девушек пиариться за счет работы футболистов. Им в первую очередь хочется кататься на суперкарах, летать на частных джетах, ходить в топ-рестораны, где они с утра до вечера снимают себя на видео и выкладывают это в инстаграм. А футболисты за это отдуваются. При этом, когда активный период футбола заканчивается, то мы видим разводы и отсуживание денег у футболистов. Многие остаются просто на бобах. Грустно.

А СМИ я посоветовал бы пиарить не прошмандовок, а хорошие семьи и хороших жен, которые помогают футболистам быть на пике славы", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Селюк Мамаев Кокорин
Вчера, 23:14
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#5  avnik  море (Сегодня, 00:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
avnik,
Он нолём в футболе не может быть по определению, так как заработать на хлеб с маслом и икоркой смог, не бедствуя живёт в Монако.)


Согласен, в некоторых вещах он шарит, но они не относятся к моему тексту...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  Ninja   (Сегодня, 00:05)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
avnik,
Он нолём в футболе не может быть по определению, так как заработать на хлеб с маслом и икоркой смог, не бедствуя живёт в Монако.)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  avnik  море (Вчера, 23:34)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Этот футбольный агент полный ноль в футболе.
Хлопцы отыграли матч. Выложились по полной и поехали в Москву? А агент не задумывался, что хлопцы устали и им нужно выспаться - т.е. отдохнуть? Они уже не мальчики - одному 27, другому - 30. Тем более выходные. В Питере что - стриптиз-баров нет и негде кофе попить?
Агент не задумался, почему в интернет не выложено ни одной фотографии из стриптиз-бара - который в отеле Пекин. Может их там никто не видел? Из Монте-Карло завали фотками, а тут у всех сломались телефоны?
10-го ребятки опоздали на беседы к следователям... А откуда они к ним ехали, что так сильно опоздали...
Да-да, я видел видео. Только оно фуфловое... От него туфтой несет за километр...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Вчера, 23:25)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
А СМИ я посоветовал бы пиарить не прошмандовок, а хорошие семьи и хороших жен, которые помогают футболистам быть на пике славы", - цитирует Селюка Sport24.
stuck_out_tongue_winking_eye Ну Селюк-красавчик, не ожидал-не в бровь.а в глаз. Я думал он только свое черное дерево горазд рекламировать-ан нет.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:17)
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  •  (5)

Здраво все сказал


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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