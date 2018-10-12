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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Алексей Герасименко: мне не понравилось высказывание Губерниева. Кого он считает быдлом? Романцева? Лобановского? Блохина?

Алексей Герасименко: мне не понравилось высказывание Губерниева. Кого он считает быдлом? Романцева? Лобановского? Блохина? Бывший игрок киевского «Динамо», краснодарской «Кубани» а так же сборной России Алексей Герасименко поделился своим мнением о завершении карьеры в сборной Игоря Акинфеева, о делах в самой сборной России, и о набирающим ход деле Кокорина с Мамаевым.

- Алексей, ваше отношение к новому турниру сборных «Лига Наций» УЕФА? Вроде не первый неофициальный турнир, но в этот раз с возможностью попадания в официальные игры на уровне сборных.

- Хорошо отношусь к данному турниру, потому что он хоть и неофициальный,но игры на нём будут более качественные и с дополнительной мотивацией, ибо одна путёвка из группы попадает на Чемпионат Европы. Это, безусловно, дополнительный плюс.

- На прошлой неделе Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной. Ваше отношение к этому. И кто, на твой взгляд, может достойно его заменить?

- Ну когда-то он должен был завершить карьеру. Поэтому никакой трагедии я в этом не вижу. У нас и в бытность Советского Союза, и в нашей новейшей истории всегда была хорошая вратарская школа в стране. Поэтому я думаю, что проблем никаких быть не должно. А кого я вижу на замену… Ну у нас масса качественных вратарей. Молодой парень в «Спартаке» показывает очень качественную игру и тот же Беленов, и с "Локомотива" Гилерме, и в «Зените» Лунёв, и основной вратарь «Спартака» Ребров, который сейчас травмирован. Поэтому абсолютно не вижу никакой проблемы. Всё будет нормально. А Раз Акинфеев решил завершить карьеру в сборной, то видимо понимает, что на два фронта работать и в клубе, и в сборной ему уже становится тяжело.

- Очередным громким скандалом отметились Кокорин и Мамаев. Твоё отношение к данному инциденту. Почему, на твой взгляд, эти два игрока попадают в громкие истории, и чем может это закончиться для них. Все-таки это переходит все границы.

- Как и все нормальные люди, я отношусь крайне отрицательно ко всей этой ситуации, потому что безобразное поведение абсолютно неприемлемо ни для кого. А тем более они взрослые люди, состоявшиеся футболисты, у которых есть семьи, дети, родители. Для которых это вдвойне неприятно. Неприятно это ещё и потому, что это случилось с футболистами. Можно открыть Ютуб и посмотреть, сколько драк со спортсменами, но к футболистам было всегда особенно пристальное отношение. Поэтому это безусловно неприятно. Но в этой ситуации мне ещё не нравится высказывание многих специалистов, в частности Губерниева, в передаче у Малахова, что все футболисты - это быдло… Сразу хочется задать ему вопрос: "Кого он считает быдлом. Романцева? Лобановского? Блохина? Мостового, Шевченко?" Я могу назвать сотни фамилий, достойных людей, которые поиграли на самом серьёзном уровне. Людей, которые выигрывали золотые мячи и другие призы. А он начинает всех обобщать. Поэтому я убеждён, что таким публичным людям надо быть более корректными в своих высказываниях. А не болтать что попало на центральных каналах. А так, конечно, Мамаев с Кокориным должны понести достойное и адекватное наказание, единственное, не хотелось бы, чтобы это был какой-то показательный суд и очень большой реальный срок. Понятно, что история очень неприятная, но надо как-то достойно из неё выходить. И делать какие-то дальнейшие выводы, потому что это не первый случай, когда Кокорин с Мамаевым попадают в какие-то переделки и скандалы. Мне кажется, что в любой ситуации нужно оставаться людьми, а не вести себя так безобразно, и надо уже взрослеть, потому что если так будет продолжаться и дальше, то это может привести к каким-то очень нехорошим последствиям.

- После памятных слов Андрея Аршавина про «ваши проблемы» очень многие болельщики отвернулись от сборной России, мотивируя это тем, что не хотят болеть за сборную миллионеров и пешеходов. На сколько, на твой взгляд, сборная изменилась в данном контексте на данный момент?

- Ещё раз повторюсь, что и футболистам, и корреспондентам нужно быть более корректными, потому что сейчас на каждом углу стоят камеры, у всех есть диктофоны. Поэтому когда публичный человек что-то говорит, в данном случае футболист, нужно прежде всего думать головой! А не каким-то другим местом. Когда говоришь про футбол, про сборную и про болельщиков как это делал Аршавин. Но после Чемпионата Мира 2018 года отношение у нас в стране поменялось и к футболу, и к сборной. А почему? Потому что ребята доказали прежде всего отношением к футболу, своим патриотизмом, что за них нужно болеть! Может быть сам футбол был не очень высокого качества в исполнении нашей сборной, хотя пару игр на очень хорошем уровне наша сборная провела. И сейчас две игры в Лиге Наций сборная наша провела на хорошем уровне. Черчесов показал, что из хорошего уровня средних футболистов можно «лепить» хорошую сборную. И вы посмотрите, какая ротация идёт. Привлекается много новичков. И это очень хорошо. И этим он хочет показать, что в сборную может попасть любой футболист в нашей стране и играющий за рубежом. Вот этот момент мне очень нравится.

Rusfootball.info. С Алексеем Герасименко общался Миша-Пират.
Теги: Герасименко Кокорин Мамаев
Вчера, 23:51
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#1  Critique   (Сегодня, 00:14)
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Не надо передергивать. Губерниев конкретно говорил про Мамаева и Кокорина. А также про подружку-агента Кокорина, похожую на резиновую женщину.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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