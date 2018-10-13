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"Бро, желаю вернуться поскорее" - Йоанн Молло поддержал Кокорина

Хавбек самарских "Крыльев" Йоан Молло поддержал Александра Кокорина, попавшего в СИЗО.

"Я знаю, ты отличный парень, потому что жил рядом с тобой на протяжении 8 месяцев.

Ты всегда думаешь о своей семье, друзьях, и мне нравится эта черта.

Желаю скорее вернуться, бро" , – сказал Молло в видео опубликованной в инстаграме Алана Чочиева.

Инстаграм Алана Чочиева
Теги: Кокорин Чочиев Молло
Сегодня, 15:34
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8
(0)
#8  yuri  спб (Сегодня, 16:12)
  • -1
  •  (5)

Круг замыкался, шакалья стая роняя слюни из пастей поглядывала как в ночном небе самолет помахал крыльями , габаритные огни были похожи на звезды.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  Фонтанка  Питер (Сегодня, 16:12)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...

Вот уважаю чела, за ранее выбранную позицию и не отходящем от неё!!!


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#6  All_my  Москва (Сегодня, 16:12)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Потому что я могу


Ебaнaя вседозволенность, могут они, Сталина на вас нет, наркоманы cykа


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
#5  Nastroenie  Москва (Сегодня, 16:03)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
А зачем ты в теме про Роналду этот же комментарий оставил?

Потому что я могу wink
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 16:01)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Nastroenie
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...

А зачем ты в теме про Роналду этот же комментарий оставил?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 16:00)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Желаю скорее вернуться, бро" , – сказал Молло в видео опубликованной в инстаграме Алана Чочиева.

Да, куда он денется если в Сапсане ехал в черных штанах, а в кафе мочил Пака в синих подштанниках. )))

черные штаны

синие подштанники

Я добавил насыщенности синего цвета 70% на каждом изображении, чтобы это было лучше видно для слепых. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  бородач  счётная палата (Сегодня, 15:56)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Осознать все ,сделать выводы,что больше 10литров пива и литра водки - пить вредно--вспомни Сектор Газа--когда я пью,то превращаюсь в большую свинью...У нас в стране 50 на 50 --кто пьет и не добоширит.- это спокойные и кто пьет и хватается за топор -это буйные...

Цитата: Nastroenie
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...

Тебя чё заклинило дядя??


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 15:49)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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