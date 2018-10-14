Алексей Герасименко: Массимо Каррера останется, ему дадут доработать до конца сезона

Свой взгляд на ситуацию вокруг конфликта Глушакова и Ещенко в «Спартаке» с возможной отставкой Массимо Карреры и ситуацию с проблемами в московском «Локомотиве» в эксклюзивном интервью нашему сайту рассказал бывший игрок краснодарской «Кубани», волгоградского «Ротора», киевского «Динамо» и сборной России Алексей Герасименко.- Про Глушакова с Ещенко тяжело что-то рассуждать, когда не знаешь, какая именно ситуация произошла в команде. Мы не знаем, был ли какой-то конфликт с тренером или просто людей хотят убрать из команды. Поэтому строить какие-то догадки не хотелось бы. А что касается Карреры, то есть в «Спартаке» руководители клуба, президент. Они должны, наверное, разобраться, каким путём им идти дальше. Тем более, что Массимо выиграл чемпионат «Спартаку» за долгое время. Я думаю, что ему дадут доработать этот сезон в «Спартаке», а потом будут делать выводы. А будут смотреть и решать по итогам уже этого сезона: прогрессирует команда или наоборот деградирует. Так что я думаю, что Каррере дадут доработать сезон. Тем более, что к нему сейчас в помощь добавили двух испанских тренеров, которых я хорошо знаю по работе в киевском «Динамо», они там в своё время помогали Сергею Реброву. Очень хорошие, качественные специалисты, надеюсь, что с приходом этих испанцев в «Спартаке» произойдёт качественная перезагрузка в игровом плане. И руководство, безусловно, это понимает. Поэтому посмотрим на результат в конце сезона. К тому же я сейчас смотрю, они много молодёжи привлекают в основную команду, именно со своей академии, поэтому я не думаю, что какие-то оргвыводы будут делаться по середине сезона.- У «Локомотива» и в прошлом и в этом сезоне достаточно боевая, крепкая команда хорошего среднего уровня. Но мне кажется, что если они хотят стабильно решать серьёзные задачи, то им нужно серьёзно укреплять состав более качественными футболистами. Во всех линиях. У них было хорошее усиление игроком из французского чемпионата, но таких игроков нужно, как минимум, двое или трое. Тогда они смогут решать задачи свои более стабильно. И играть более качественно на двух фронтах: и в чемпионате России, и в еврокубках. А так им сейчас очень сложно, а о Лиге Чемпионов я знаю непонаслышке, это очень серьёзный турнир, где собраны лучшие команды Европы, поэтому там очень серьёзный уровень. И поэтому сил на чемпионат России уже не хватает. Должна быть хорошая скамейка. Вот если они два-три качественных игрока приобретут, тогда они снова будут в полной силе бороться и за чемпионствои за максимальное прохождение в Лиге Чемпионов.- В том, что Фёдор Смолов не забивал в новой команде несколько туров, на самом деле ничего страшного нет. Понятно, что парень перешёл в новую команду и должен пройти определённый период адаптации. Влиться в коллектив, как говориться. Посмотреть и понять игровые схемы команды. А на это нужно время. А по поводу ошибки его приобретения… Он хороший российский футболист среднего уровня. С российским паспортом. Не более того. Поэтому считаю, что его приобретение это правильное решение, но как я говорил выше, «Локомотиву» нужны более качественные игроки. И скорее всего всё-таки иностранцы. А Смолов парень забивной, так что я думаю, что в итоге он оправдает и вложенные затраты на него клубом, и ожидания болельщиков. Но повторюсь, что усиливаться «ЛОКО» нужно однозначно. Это видно просто невооружённым взглядом.С Алексеем Герасименко общался Миша-Пират.