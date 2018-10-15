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Гаджи Гаджиев: Головин очень талантливый парень, но он еще не окреп как мужик

Экс-наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев оценил игру полузащитника сборной России Александра Головина в матче Лиги наций против Турции (2:0).

"Александр очень талантливый парень, но он еще не окреп как мужик. Очень сложно играть постоянно на таком уровне. Кто-то буксует.

Действительно, в этом матче у него была непростая работа. Потом, когда Черышев поменял Кузяева, Головин перешел на позицию Далера. И это была очень грамотная замена", - цитирует Гаджиева "Спорт день за днем".
Теги: Гаджиев Головин Сборная России
Сегодня, 11:23
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#4  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 13:17)
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Парень он может и талантливый . но тех денег, заплаченных Монако он явно не стоит. Цена его порядка 15-18 млн долларов.Вчерашний матч это хорошо показал. Запороть четыре голевых момента, не пробить и не сделать голевого паса это нечто. Денису Черышеву нельзя было оставлять мяч на головенка, когда вдвоем вышли на вратаря..
Александр из кожи вон лез, чтобы забить самомуи показать Анри свою состоятельность, а получилось все наоборот. Вывод понятен - не надо жадничать и тянуть одеяло на себя!
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#3  Миша Люберцы   (Сегодня, 13:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Здесь дело не в природе и физических данных. В футболе надо "включать - голову", а не просто носиться по полю. А он, как и все наши футболисты , не умеет читать игру и мыслить, хотя бы на такт, быстрее соперника...Он не знает, что делать с мячом, когда появляется у чужой штрафной . Вроде чего - то хочет, а не может. Это таким - не становятся, это таким - нужно родиться...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#2  prime  Пенза (Сегодня, 11:59)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Пока он только в скорости хорош, все остальное слабовато
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 11:50)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
И никогда не окрепнет, такова его природа, побегает еще пару тройку лет и сдуется, хилый физически.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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