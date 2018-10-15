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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Гаджи Гаджиев: Головин очень талантливый парень, но он еще не окреп как мужик
Экс-наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев оценил игру полузащитника сборной России Александра Головина в матче Лиги наций против Турции (2:0).
"Александр очень талантливый парень, но он еще не окреп как мужик. Очень сложно играть постоянно на таком уровне. Кто-то буксует.
Действительно, в этом матче у него была непростая работа. Потом, когда Черышев поменял Кузяева, Головин перешел на позицию Далера. И это была очень грамотная замена", - цитирует Гаджиева "Спорт день за днем".
"Александр очень талантливый парень, но он еще не окреп как мужик. Очень сложно играть постоянно на таком уровне. Кто-то буксует.
Действительно, в этом матче у него была непростая работа. Потом, когда Черышев поменял Кузяева, Головин перешел на позицию Далера. И это была очень грамотная замена", - цитирует Гаджиева "Спорт день за днем".
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