Дмитрий Баринов: не согласен с тем, что у меня не было желания играть за молодежную сборную

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что не согласен с мнением главного тренера молодежной сборной России Евгения Бушманова о том, что у него нет желания играть за "молодежку".– Да, я читал… Что тут сказать? Не согласен с его точкой зрения. Он говорит, что у меня не было желания играть за молодежку? Это неправильно с его стороны… Я хочу играть в каждом матче, я выкладываюсь на все 100 процентов. С желанием приезжал и в молодежную сборную.– Нет. Главный тренер просто перестал вызывать в молодежку. Обидно. Я смотрю все матчи, переживаю за ребят. Желаю им удачи во встрече с Австрией.