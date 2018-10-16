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Дмитрий Баринов: не согласен с тем, что у меня не было желания играть за молодежную сборную

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что не согласен с мнением главного тренера молодежной сборной России Евгения Бушманова о том, что у него нет желания играть за "молодежку".

– Евгений Бушманов в интервью "СЭ", отвечая на вопрос, почему в сборной нет Баринова и Скопинцева, сказал: " Они в свое время были в команде. Я просто не могу озвучивать некоторые вещи. Нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную"

– Да, я читал… Что тут сказать? Не согласен с его точкой зрения. Он говорит, что у меня не было желания играть за молодежку? Это неправильно с его стороны… Я хочу играть в каждом матче, я выкладываюсь на все 100 процентов. С желанием приезжал и в молодежную сборную.

– У вас произошел конфликт с главным тренером?

– Нет. Главный тренер просто перестал вызывать в молодежку. Обидно. Я смотрю все матчи, переживаю за ребят. Желаю им удачи во встрече с Австрией.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Баринов Молодежная сборная России
Сегодня, 10:39
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