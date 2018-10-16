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Сергей Карасев: введение видеоповторов просто спасет судьям карьеру и здоровье

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своем отношении к VAR.

"Мы на сборах тренировались с системой видеопомощи два года. Мое мнение - эта система необходима футболу. Она спасает и матчи, и карьеру арбитров, не говоря уже об их здоровье. Я, например, после каких-то спорных моментов не сплю неделю, а это плохо.

Перед чемпионатом мира были четкие рекомендации: вмешиваться только тогда, когда это необходимо. Даже была фраза: "Чем меньше вмешиваемся в игру, тем больше пользы для всех". Никто не хочет смотреть постоянные остановки игры и беганья судей к монитору.

Но в процессе все поменялось, потому что если поначалу не так много было моментов, когда судью звали к мониторам, то в середине чемпионата таких моментов стало больше. Это произошло, потому что руководство сказало, что люди должны понимать, как это работает", - сказал Карасев.

РФС
Теги: Карасев
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#1  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Сегодня, 18:31)
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И опустошит карманы...
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
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