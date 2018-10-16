Сергей Карасев: введение видеоповторов просто спасет судьям карьеру и здоровье

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своем отношении к VAR."Мы на сборах тренировались с системой видеопомощи два года. Мое мнение - эта система необходима футболу. Она спасает и матчи, и карьеру арбитров, не говоря уже об их здоровье. Я, например, после каких-то спорных моментов не сплю неделю, а это плохо.Перед чемпионатом мира были четкие рекомендации: вмешиваться только тогда, когда это необходимо. Даже была фраза: "Чем меньше вмешиваемся в игру, тем больше пользы для всех". Никто не хочет смотреть постоянные остановки игры и беганья судей к монитору.Но в процессе все поменялось, потому что если поначалу не так много было моментов, когда судью звали к мониторам, то в середине чемпионата таких моментов стало больше. Это произошло, потому что руководство сказало, что люди должны понимать, как это работает", - сказал Карасев.