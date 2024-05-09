"Получилась прикольная игра, с голами. Моментами, когда мы отыгрывались, я тоже получал удовольствие. Мне кажется, играли неплохо. Но, к сожалению, победить не получилось. Впереди еще три игры", - заявил Чистяков в интервью "РБ Спорт".
В матче 27-го тура РПЛ "Динамо" одержало победу над "Сочи" со счетом 3:2. За три тура до конца чемпионата "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 8 очков, а от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в элитном дивизионе на будущий сезон - 9.
Таким образом, "Сочи" может лишиться математических шансов на сохранение места в РПЛ уже по итогам следующего тура. В 28-м туре "горожане" примут на своем поле "Пари НН" 12-го мая.
Защитник "Сочи" Чистяков - о поражении от "Динамо": прикольная игра, с голами
Защитник "Сочи" Дмитрий Чистяков поделился эмоциями от поражения в матче 27-го тура РПЛ с "Динамо" (2:3).
Фото: "Чемпионат"