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В крови Тигиева и Башкирова не обнаружено запрещенных веществ

Председатель совета директоров ФК "Крылья Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что по результатам экспертизы у игроков команды Георгия Тигиева и Евгения Башкирова в крови не были найдены следы запрещенных препаратов.

В воскресенье в Самаре сотрудники полиции задержали Тигиева, который вел автомобиль, предположительно, в состоянии опьянения. При схожих обстоятельствах в тот же день был задержан и Башкиров.

"В результате экспертизы у Тигиева и Башкирова ничего не обнаружено, все осталось на прежнем уровне", - сказал Шляхтин РИА Новости, отвечая на вопрос, были ли найдены следы запрещенных препаратов в крови футболистов.
Теги: Крылья Советов Тигиев Башкиров
Сегодня, 17:10
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4
(1)
#4  Barmaley   (Сегодня, 19:50)
  • -2
  •  (2)
online

Так видео же не было. Все затерли и перезагрузили базу данных. Ангелы футбольные.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:55)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ythe
Полицаев - уволить! smile

Да им сейчас покуй - денежки получили, можно и уволиться!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:34)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Полицаев - уволить! smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 17:15)
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  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Все средства были разрешёнными, как и героин с кокаином в своё время)))
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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