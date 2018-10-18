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Денис Гольцов о Кокорине и Мамаеве: казнить их надо!

Российский боец смешанного стиля Денис Гольцов прокомментировал инцидент с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Футболисты находятся под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

"Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить. Я вообще считаю, что они получают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, а делают намного меньше. С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять", - цитирует Гольцова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:28
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(16)
#14  SergioV  Белгород (Сегодня, 22:52)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Странно.
Страна разделилась на три лагеря.
1. Казнить их терморектальным криптоанализом с использованием паяльника.
2. Отпустить жертв мусорского беспредела, посадить корейца потому что он депутат (чиновник - но кого это @бет?!) и грабит каждый день народ.
3. Наказать деньгами, отнять всё нечестно награбленное (завышенные зарплаты и награбленное - не одно и то же, но кого это @бет?!) и раздать народу, построить на эти деньги школы и больницы.

Простите, а нельзя ли просто взять и наказать в соответствии с законодательством? Моё мнение - никто не выше закона. Разве это так плохо, что нужно ещё что-то выдумывать?


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#13  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 22:15)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну наконецто пошли дельные предложения.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#12  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Деньгами наказать, но не футболом. А то что деньги такие получаю не их венить надо. В этих словах зависть проглядывается
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#11  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:25)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед,

Какая изощренная фантазия )) у вас , там...
Это 5)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#10  brysy  москва (Сегодня, 21:22)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Наказать конечно надо, рублём, долларом, евро, в какой валюте они там получают их и так, чтобы год сидели без копейки, а ихние денежки на помощь больным детям, детским домам и домам престарелых, плюс, пускай листочки с улиц пометут эдак с месячишко, всё тренировочка.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#9  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:16)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Если Денис Гольцов ошибся с выбором спорта и ничего не зарабатывает на нем, то это сугубо его выбор и его проблемы


я начинаю подозревать, что у них на болотах на всех один общий разум, как грибница, вещающий за них за всех.

Молодой преподаватель из Дагестана сообщил премьеру, что зарплата педагога составляет 10–15 тысяч рублей, в то время как сотрудники правоохранительных органов получают 50 тысяч в месяц.

Медведев ответил, что каждый сам выбирает профессию по вкусу и что нельзя сравнивать учителей и силовиков.

По мнению премьера, энергичный учитель найдет возможность заработать дополнительные деньги.

Он призвал молодежь не жаловаться на маленькие зарплаты после выпуска из вуза.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 21:00)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Иди с Хабибом померяйся силушкой...

После мамаева и кокорина. пусть они сначала попробуют пободаться один на один хоть с кем-нибудь. Как вызвать их на дуэль?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  какзайчонок  Москва (Сегодня, 20:57)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Иди с Хабибом померяйся силушкой...
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#6  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:55)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну здесь все очевидно, зависть и возможность прокричать о ней в какую-то газетку.
«Я щитаю».
Считайте молча.
Дедушек и бабушек надо переводить через дорогу независимо от того сколько тебе платят (где связь между этими вещами?).
Если Денис Гольцов ошибся с выбором спорта и ничего не зарабатывает на нем, то это сугубо его выбор и его проблемы и уж никак не влияет на «казнь» Кокорина и Мамаева.
Имхо.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 20:52)
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
что это за чучело?

вызови его на дуэль. или слабо?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  liasport433   (Сегодня, 20:38)
  • +3
  •  (11)
online

Цитата: bugimen
Денис Гольцов


Российский спортсмен, боец смешанных единоборств, чемпион и призёр чемпионатов России по боевому самбо, чемпион Европы, чемпион мира; мастер спорта по боксу и самбо, мастер спорта международного класса по самбо
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#3  bugimen   (Сегодня, 20:35)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
а это собственно ,так сказать, КТО?
Регистрация: 28.01.2010 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 20:33)
  • -5
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
что это за чучело?


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 20:29)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть хоть одну снимут.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
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