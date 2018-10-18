Денис Гольцов о Кокорине и Мамаеве: казнить их надо!

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:30
Игорь Тер-Ованесян: я бы пригласил Кокорина и Мамаева в центр поля. С голыми задницами. Взял ремень - и выпорол! (2)
Игорь Тер-Ованесян: я бы пригласил Кокорина и Мамаева в центр поля. С голыми задницами. Взял ремень - и выпорол! (2)
19:24
Денис Глушаков: хочу вернуться в основу "Спартака", но никаких требований перед руководством не ставил (9)
Денис Глушаков: хочу вернуться в основу "Спартака", но никаких требований перед руководством не ставил (9)
19:03
Алексей Игонин: чем выражается поддержка Кокорина? В посте в Инстаграме? Может, Дзюба пошел другим путем (2)
Алексей Игонин: чем выражается поддержка Кокорина? В посте в Инстаграме? Может, Дзюба пошел другим путем (2)
18:19
Сергей Семак: Нету не смог принять участия в тренировке, Паредес, Мак и Мевля еще не вернулись из сборных (1)
Сергей Семак: Нету не смог принять участия в тренировке, Паредес, Мак и Мевля еще не вернулись из сборных (1)
18:01
Сооснователь российской академии "Ювентуса": Маркизио подписался на нас в Инстаграм еще до перехода в "Зенит"
Сооснователь российской академии "Ювентуса": Маркизио подписался на нас в Инстаграм еще до перехода в "Зенит"
13:45
Спартак Гогниев: футболисты тратят свое здоровье и оказываются бесправными - РФС надо ужесточать законодательство (2)
Спартак Гогниев: футболисты тратят свое здоровье и оказываются бесправными - РФС надо ужесточать законодательство (2)
13:14
Вице-президент РФС: провал молодежки неприятен, но Бушманову нужно дать шанс все объяснить (2)
Вице-президент РФС: провал молодежки неприятен, но Бушманову нужно дать шанс все объяснить (2)
12:21
"Можно и в камере отжиматься и приседать" - Кокорин и Мамаев пока не могут посещать спортзал (6)
"Можно и в камере отжиматься и приседать" - Кокорин и Мамаев пока не могут посещать спортзал (6)
Денис Гольцов о Кокорине и Мамаеве: казнить их надо!
Российский боец смешанного стиля Денис Гольцов прокомментировал инцидент с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Футболисты находятся под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
"Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить. Я вообще считаю, что они получают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, а делают намного меньше. С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять", - цитирует Гольцова "Спорт-Экспресс".
"Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить. Я вообще считаю, что они получают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, а делают намного меньше. С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять", - цитирует Гольцова "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.