Сегодня, 14 августа, московский "Локомотив" сыграет на выезде с "Оренбургом" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени. Полузащитник красно-зеленых Артем Карпукас не попал в заявку "железнодорожников" на эту встречу.
Ранее сообщалось, что Карпукас в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит" за 6 миллионов евро. Полузащитник не продлил контракт с "Локомотивом", который истекает по окончании текущего сезона.
Всего на счету Карпукаса 144 матча за "железнодорожников" во всех турнирах, 6 забитых мячей и 5 результативных передач. Рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.
Карпукас не попал в заявку "Локомотива" на матч 4 тура РПЛ. Его связывали с переходом в "Зенит"
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас не попал в заявку команды на матч 4 тура РПЛ с "Оренбургом".
Фото: ФК "Локомотив"