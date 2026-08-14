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"Оренбург" - "Локомотив": стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ
Сегодня, 15:45
"Оренбург" и "
Локомотив
" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
Матч начнется в 17:00 по московскому времени на стадионе "Газовик". Встречу обслужит судейская бригада Антона Фролова.
"Оренбург" идет на седьмом месте с 4 очками, "
Локомотив
" занимает 13-ю строчку с двумя баллами.
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Оренбург
Локомотив
Опубликовал:
Владислав Гудукин
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