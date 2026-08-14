По информации источника, глава РЖД Олег Белозеров планирует приехать на базу "Локомотива" 15 августа чтобы обсудить возможный переход Алексея Батракова в "Галатасарай". Руководство РЖД примет окончательное решение по будущему полузащитника.
Ранее появилась информация, что "Галатасарай" предложил "Локомотиву" 28 миллионов евро с учетом бонусных выплат за трансфер Алексея Батракова. Отмечалось, что полузащитник уже согласовал контракт с турецким клубом.
Всего воспитанник красно-зеленых провел за основную команду во всех турнирах 83 матча и записал на свой счет 33 забитых мяча и 23 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 28 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат".
Глава РЖД Белозеров обсудит переход Батракова в "Галатасарай" - источник
Глава РЖД Олег Белозеров обсудит потенциальный уход Алексея Батракова из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"