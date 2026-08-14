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Писарев - о Кривцове: талант, помноженный на здоровый пофигизм

Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением о полузащитнике "Краснодара" Никите Кривцове.
Фото: ФК "Краснодар"
"Талант, помноженный на здоровый пофигизм. Когда он выходит, он не боится ответственности. Он горит на поле, то есть он сам иногда в следующую секунду не знает, что он сделает", - сказал Писарев "Матч ТВ".


Никита Кривцов выступает в составе "Краснодара" с августа 2021 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 4 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро. Соглашение игрока с "быками" рассчитано до конца июня 2029 года.

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