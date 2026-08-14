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Бабаев рассказал о решении уволить Челестини

Гендиректор ЦСКА Фабио Челестини не считает запоздалым решение расторгнуть контракт с тренером Фабио Челестини в конце прошлого сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"Были предпринято много шагов и антикризисных мер, и отчасти ситуацию удалось немного выправить, но на длинной дистанции этого уже не хватило. После домашнего матча с "Зенитом" лично я уже окончательно понял, что не получится спасти сложившуюся ситуацию", - сказал Бабаев "Матч ТВ".


Напомним, 2 мая 2026 года московский ЦСКА проиграл "Зениту" в 28 туре РПЛ сезона-2025/2026 со счетом 1:3. Спустя 2 дня стало известно об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера красно-синих. По итогам минувшего сезона, ЦСКА занял пятое место, имея в своем активе 51 очко в 30 матчах.

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