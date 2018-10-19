Вратарь "Анжи": я уже 8 месяцев не получаю зарплату, но бойкотировать матчи не стану

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин рассказал о долгах махачкалинского клуба перед игроками."Никто с нами так и не рассчитался– даже частично, – но мы все равно выйдем на поле. И сегодня, и в ближайших матчах. Ради болельщиков и Дагестана. Верю, что найдутся неравнодушные к "Анжи" люди, которые помогут клубу.Я живу, как жил – не на широкую ногу. Просто у футболистов век короткий. Нужно за карьеру что-то заработать, чтобы осталось на будущее. Когда играл в "Кубани", начал строить дом. Сейчас работы пришлось отложить.За прошлый сезон «Кубань» мне уже была должна за пять месяцев. И в "Анжи" до сих пор я ни разу зарплаты не получил. Все это длится восемь месяцев.Я дле себя решил: не буду концентрироваться в "Анжи" на деньгах. Дай бог, чтобы все было хорошо. Нет – переживем. Задача другая: мне дали шанс играть в премьер-лиге, и его нельзя упустить", – сказал Дюпин.