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Вратарь "Анжи": я уже 8 месяцев не получаю зарплату, но бойкотировать матчи не стану

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин рассказал о долгах махачкалинского клуба перед игроками.

"Никто с нами так и не рассчитался– даже частично, – но мы все равно выйдем на поле. И сегодня, и в ближайших матчах. Ради болельщиков и Дагестана. Верю, что найдутся неравнодушные к "Анжи" люди, которые помогут клубу.

Я живу, как жил – не на широкую ногу. Просто у футболистов век короткий. Нужно за карьеру что-то заработать, чтобы осталось на будущее. Когда играл в "Кубани", начал строить дом. Сейчас работы пришлось отложить.За прошлый сезон «Кубань» мне уже была должна за пять месяцев. И в "Анжи" до сих пор я ни разу зарплаты не получил. Все это длится восемь месяцев.

Я дле себя решил: не буду концентрироваться в "Анжи" на деньгах. Дай бог, чтобы все было хорошо. Нет – переживем. Задача другая: мне дали шанс играть в премьер-лиге, и его нельзя упустить", – сказал Дюпин.

Sport24
Теги: Анжи Дюпин
Сегодня, 12:38
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(2)
#8  _2  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:49)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dimon_1973
Когда заключали контракты с игроками чем думали?

Согласен
Но скорее всего хотели из бюджета не плохо "сорвать" денешек
И видимо, что-то пошло не так
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
#7  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:02)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
А про короткий век футболиста это что вообще такое???

Меня эта тема всегда умиляла...Как будто кто-то мешает футболисту после завершения карьеры заняться другим видом деятельности...С какого перепуга считается, что он должен к 30-ти годам на всю жизнь себя обеспечить? Все должны до старости работать, а футболисты у нас
Цитата: афанасий
благородных кровей
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#6  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 12:56)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Лучше клубы надо выбирать. И вспомнить поговорку: Лучше синица в руках, чем Журавль в небе. Перешел бы в крепкий клуб ФНЛ и получал регулярно зп пусть и меньше, чем обещали в Анжи.
А про короткий век футболиста это что вообще такое??? В ЖКХ всегда работники требуются, да и в охранники вахтой ездить - футболисту не привыкать. Или мы футболисты благородных кровей и на такое не согласны?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#5  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 12:48)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
а Анжи - это неприличный клуб?

А что в нем приличного? То деньгами сорили, то побирались. Теперь вот совсем смешно стало...Даже на дорогу денег нет. Когда заключали контракты с игроками чем думали? Что придет откуда то добрый дядя и всё оплатит?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#4  Урал  Магадан (Сегодня, 12:45)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Может в Зенит перейдёшь?

тогда уж лучше в Спартак,будет повод написать книгу "Как Дюпин убил Спартак."
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 12:43)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
И правильно! Если покажешь себя с нужной стороны, то можешь оказаться в приличном клубе.

а Анжи - это неприличный клуб? Прямо такой весь развратный, невоспитанный быдло-клуб?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 12:41)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
И правильно! Если покажешь себя с нужной стороны, то можешь оказаться в приличном клубе.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 12:41)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Что то ты как чёрная вдова -твои клубы дохнут, как мухи. Может в Зенит перейдёшь?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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