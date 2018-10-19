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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Сергей Семак и все игроки "Зенита" лично поручились за Кокорина в коллективном письме

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак лично поручился за Александра Кокорина и написал ходатайство об этом.

Также суду предоставлено коллективное письмо игроков "Зенита". Они обязуются помочь футболисту продемонстрировать свое раскаяние.

Мосгорсуд принял к сведению все документы по футболисту.

"СЭ"
Теги: Кокорин Зенит Семак
Сегодня, 13:12
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25
(6)
#25  Den Gader   (Сегодня, 15:04)
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online

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#24  pasol   (Сегодня, 14:55)
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: dimon_1973
Я удивлён...Даже Миллер не помог...


Ага, он приходил в Бутырку и предлагал заменить Кокошу собой, мол рано или поздно все там будем, но, видимо, отказали... joy
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#23  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 14:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
А чем он поможет ?

Так потому и удивлён...Миллер напряг изрядно всех своих. Фурс в воздухе переобулся, Семак подписал некое письмо вместе с игроками...Гарантии какие-то, поручительства....и всё пшик...Это прям по наглой морде. Дело вышло на другой уровень...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#22  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 14:29)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Этим письмом можно смело подтереться в ближайшем туалете - никакого веса оно не имеет.
Как, чем и зачем Паредес или Мамана могут поручиться за Кокорина??? Вспомнили как брали на поруки во времена СССР? Тут остается только ждать приговор, и не устраивать цирк.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#21  LIAZ677   (Сегодня, 14:21)
  • +1
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Ну и дураки. Рано или поздно он их подставить.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#20  Makc33   (Сегодня, 14:03)
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online

Цитата: dimon_1973
Я удивлён...Даже Миллер не помог...

А чем он поможет ? Резонанс на всю страну Если выпускать то выпускать всех, они поддельники А если Кокошу выпустят то поднимется вой в сми, и как раньше газпром покрывал шалости Кокоши не получится. Скорее всего будет так ,срок им не дадут и они об этом знают,но придется пару месяцев поваляться на нарах. Даоьше уже все оговоренно еще куча ходатайств и прочей херни состряпанной в канцелярии газпрома и в газпромедиа. Максимум условка или штраф. потом пиар компания и снова Кокорин герой и великомученик ,иконы с ликом Александра, ну как то так
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#19  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:58)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
«Кокорин и Мамаев думали, что мы их отмажем. Но как можно отмазывать за такие вещи? Просто уроды»

Через неделю:

-Фурсенко направил в суд ходатайство о переводе Кокорина под домашний арест и приложил письма Семака и игроков «Зенита»

и где противоречие? Отмазать значит в тихую договориться, как спартак в бромантаном, тут клуб открыто, как работодатель, дал характеристику работнику, что он на хорошем счету и претензий никогда не было


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#18  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 13:56)
  • +1
  •  (3)

Надо еще ходатайство от футбольных судеек, что они тоже обязуются помочь Коке продемонстрировать свое раскаяние. Голами.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#17  Makc33   (Сегодня, 13:52)
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: stepanmlc
«Кокорин и Мамаев думали, что мы их отмажем. Но как можно отмазывать за такие вещи? Просто уроды»

Через неделю:

-Фурсенко направил в суд ходатайство о переводе Кокорина под домашний арест и приложил письма Семака и игроков «Зенита»

Ну переобуваться на лету это уже фирменный стильОн еще за урода извиниться и стопочку поднесет
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#16  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:51)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я удивлён...Даже Миллер не помог...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#15  stepanmlc   (Сегодня, 13:50)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
«Кокорин и Мамаев думали, что мы их отмажем. Но как можно отмазывать за такие вещи? Просто уроды»

Через неделю:

-Фурсенко направил в суд ходатайство о переводе Кокорина под домашний арест и приложил письма Семака и игроков «Зенита»


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#14  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:45)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
стриптиз-клубе всей командой зависали?

мы же не европа, что бы за гетеросексуальную ориентацию судить


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#13  nedva  Russia (Сегодня, 13:39)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Вот именно, МЫ команда, а не хлев


Ну да, в стриптиз-клубе всей командой зависали?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#12  Makc33   (Сегодня, 13:37)
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Сибирячок
Если кокоше изменят меру пресечения, то на Галицкого выльют ушат дерьма. За то, что зассал поручиться за Мамаева.

Да никто не выльет .Галицкий мужик серьезный,такую хрень не простит.Более того я изначально говорил Ммаев у него играть не будет да еще и на деньги его поставят Про Газпром и говорить не хочется Алеша Миллер ради личных амбиций не остановиться ни перед чем и свою корпоративную игрушку будет тащить любым способом, ну и пусть тащит,.больше презрения к этому проекту да и все
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#11  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 13:35)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Как можно переть такую глупость?Они должны получить наказание за совершённое,но они не получат.А потом будем опять сопли пускать и ныть на экранах ТВ почему так произошло?
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#10  Skyline  СПБ (Сегодня, 13:35)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: brysy
Ну вот, что я говорил, за Коку всем шалманом, а на Мамая Краснодар забил, так я и думал, этот будет сидеть, а этого отпустят с миром, хотя Кокоша побольше накосячил, я не кровожадный, но всё равно, это неправильно, отвечать по закону должны оба в равной мере.

так он и ответит. просят изменить меру пресечения.


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#9  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:34)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Везде шкурные интересы во имя выгоды, куда мы катимся, животные инстинкты преобладают над человеческими ценностями, ну был бы он случайно оступившимся то да, но он за короткий промежуток переступил закон дважды. Зениту понятно очки дорогого стоят, позор.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#8  brysy  москва (Сегодня, 13:32)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот, что я говорил, за Коку всем шалманом, а на Мамая Краснодар забил, так я и думал, этот будет сидеть, а этого отпустят с миром, хотя Кокоша побольше накосячил, я не кровожадный, но всё равно, это неправильно, отвечать по закону должны оба в равной мере.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#7  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:31)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
причем всей командой

Вот именно, МЫ команда, а не хлев


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#6  Makc33   (Сегодня, 13:29)
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: dimon_1973
обязуются помочь футболисту продемонстрировать свое раскаяние.

А это как??? Ну не понимаю я, как он будет демонстрировать раскаяние...Тем более не понимаю как они этому помогут...

Как? На очередной матч выйдут в футболках с надписью Мы расскаиваемся!!!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#5  fd65   (Сегодня, 13:26)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Поручились.....,причем всей командой.., а если опять накосячит, что вполне вероятно, - тогда болотные всем составом в места не столь отдаленные отправятся. laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#4  какзайчонок  Москва (Сегодня, 13:24)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ура
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#3  Korsar123   (Сегодня, 13:23)
  • +4
  •  (4)

100 % посидит 2 месяца! А потом выпустят с штрафами. Зенит готов ему платить зар.плату!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 13:15)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Если кокоше изменят меру пресечения, то на Галицкого выльют ушат дерьма. За то, что зассал поручиться за Мамаева.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:15)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
обязуются помочь футболисту продемонстрировать свое раскаяние.

А это как??? Ну не понимаю я, как он будет демонстрировать раскаяние...Тем более не понимаю как они этому помогут...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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