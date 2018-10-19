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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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"Краснодар" пока не может расторгнуть контракт с Мамаевым
Председатель Палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов пока не знает, когда будет рассмотрено обращение "Краснодара" по поводу расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
В пятницу Московский городской суд отклонил апелляцию футболиста на заключение под стражу. 11 октября он помещен в СИЗО-2 "Бутырка", где останется до 8 декабря.
- Дата заседания Палаты по этому вопросу по-прежнему не определена, - сказал Березов.
- Теперь Мамаев до 8 декабря может пробыть в СИЗО. Что делать в таком случае?
- Вот мы и думаем. Он же ответчик. Наверное, Павел лично хотел бы присутствовать на заседании. Но… Дата не известна.
- "Краснодар" настаивает на скором рассмотрении дела?
- Нет. К нам поступило только одно обращение.
"Спорт-Экспресс"
В пятницу Московский городской суд отклонил апелляцию футболиста на заключение под стражу. 11 октября он помещен в СИЗО-2 "Бутырка", где останется до 8 декабря.
- Дата заседания Палаты по этому вопросу по-прежнему не определена, - сказал Березов.
- Теперь Мамаев до 8 декабря может пробыть в СИЗО. Что делать в таком случае?
- Вот мы и думаем. Он же ответчик. Наверное, Павел лично хотел бы присутствовать на заседании. Но… Дата не известна.
- "Краснодар" настаивает на скором рассмотрении дела?
- Нет. К нам поступило только одно обращение.
"Спорт-Экспресс"
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