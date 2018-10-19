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"Краснодар" пока не может расторгнуть контракт с Мамаевым

Председатель Палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов пока не знает, когда будет рассмотрено обращение "Краснодара" по поводу расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

В пятницу Московский городской суд отклонил апелляцию футболиста на заключение под стражу. 11 октября он помещен в СИЗО-2 "Бутырка", где останется до 8 декабря.

- Дата заседания Палаты по этому вопросу по-прежнему не определена, - сказал Березов.

- Теперь Мамаев до 8 декабря может пробыть в СИЗО. Что делать в таком случае?

- Вот мы и думаем. Он же ответчик. Наверное, Павел лично хотел бы присутствовать на заседании. Но… Дата не известна.

- "Краснодар" настаивает на скором рассмотрении дела?

- Нет. К нам поступило только одно обращение.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 20:21
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(2)
#6  Freddy   (Сегодня, 21:29)
  • -2
  •  (8)

дело времени,это не питерская помойка
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  shatronok  Россия (Сегодня, 21:11)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
Во блин.Продление срока содержания в СИЗО провели по скайпу, а у РФС интернета нет похоже. Просто не могут принять объективное решение без указивки от Мутко. А тот ждет в свою очередь, что вождь скажет.А может ждут коробку из под принтера с зелеными бумажками.Можно подумать, что Павел сам все вопросы решал по трансферам, послав отца долече. А если так, то Бог не фраер.

Если в контракте данная ситуация не прописана, то по закону не имеют права увольнять сотрудника до вынесения приговора.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#4  ajax101  Москва (Сегодня, 20:57)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Цирк продолжается. ))))


Звери в клетке
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  Barmaley   (Сегодня, 20:44)
  • +3
  •  (9)

Во блин.Продление срока содержания в СИЗО провели по скайпу, а у РФС интернета нет похоже. Просто не могут принять объективное решение без указивки от Мутко. А тот ждет в свою очередь, что вождь скажет.А может ждут коробку из под принтера с зелеными бумажками.Можно подумать, что Павел сам все вопросы решал по трансферам, послав отца долече. А если так, то Бог не фраер.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 20:38)
  • -1
  •  (3)

нет бога.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 20:26)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цирк продолжается. ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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