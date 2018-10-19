"Краснодар" пока не может расторгнуть контракт с Мамаевым

Председатель Палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов пока не знает, когда будет рассмотрено обращение "Краснодара" по поводу расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.В пятницу Московский городской суд отклонил апелляцию футболиста на заключение под стражу. 11 октября он помещен в СИЗО-2 "Бутырка", где останется до 8 декабря.- Дата заседания Палаты по этому вопросу по-прежнему не определена, - сказал Березов.- Вот мы и думаем. Он же ответчик. Наверное, Павел лично хотел бы присутствовать на заседании. Но… Дата не известна.- Нет. К нам поступило только одно обращение.