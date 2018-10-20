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Николай Рассказов: забыл о "молодежке" сразу, как только вернулся в клуб

Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал о своем настрое накануне матча 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".

- На ваш настрой скажется поражение в составе молодежной сборной?

- Исключил из головы сразу, как только матч закончился. Приехал на базу, и забыл. Да, мы не вышли на Евро, но сейчас я нахожусь в клубе, и меня это не касается.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рассказов Спартак
Сегодня, 21:54
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