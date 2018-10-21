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Павел Мамаев хочет в понедельник пойти в тренажерный зал

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, когда форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев смогут пойти в тренажерный зал. Оба находятся под стражей в московском СИЗО №2 "Бутырка".

– Кокорин и Мамаев подали заявление для посещения зала. Когда они смогут туда пойти?

– В самое ближайшее время. Мамаев очень надеется, что его выведут в зал уже в понедельник. Павел уже был в храме. Его дело рассматривалось первым, а потом было время, и его отвели в храм. У Кокорина пока такой возможности не было.

– В тренажерном зале они не смогут пересекаться друг с другом?

– Ни в коем случае. Их выводят по расписанию, строго выводят так, чтобы одновременно на занимались в зале те, кто проходит по одному делу.

– Как зал оснащен?

– Оборудование несовременное. Там есть теннисный стол, есть тренажер для становой тяги, скамейка для жима лежа, гантели, гири. Зал небольшой, в принципе – это камера, которая переделана в тренажерный зал.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 11:25
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#3  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 12:57)
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Болеет за:
ЦСКА
Хм...Ну чисто Зиновьев с Каменевым...и такой же резонанс общественности. Разве что не "расстрелять" а просто "ПОСАДИТЬ!". Ну да не 37...слава Богу!
А мне почему-то стыдно... за эту самую общественность...


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#2  Александр Лебедев   (Сегодня, 12:55)
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никаких тренировок..только физический труд!
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 12:54)
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
пусть накачивает мышцы и мозги, выйти должен мужиком с понятиями


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
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