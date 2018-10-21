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Сергей Степашин: если бы Кокорин играл в "Динамо", он бы так не поступил

Член попечительского совета ВФСО "Динамо" Сергей Степашин кратко высказался о победе над "Зенитом" и об аресте форварда сине-бело-голубых и сборной России Александра Кокорина на два месяца.

"Динамо играло отлично сегодня, "Зенит" - плохо. Ситуация с Кокориным? Если бы он играл в "Динамо", он бы так не поступил", - передает слова Степашина корреспондент Rusfootball.info.

8 октября братья Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев стали участниками двух драк в Москве, им предъявлены обвинения по статьям 116 УК РФ "Побои" и 213 "Хулиганство". По решению Тверского районного суда футболисты заключены под стражу до 8 декабря. В пятницу состоялось рассмотрение апелляций на меру пресечения, они отклонены.
Теги: Степашин Кокорин Зенит Динамо
Сегодня, 16:08
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(4)
#9  СуперШтангист   (Сегодня, 16:40)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: MIG
помнится, когда в СПБ велось строительство стадиона, Степашин был главным его критиком - до поноса рассуждал о том, кто и сколько украл, как правильно было строить, какие бюджеты использовать.. критиковал критиковал и..., будучи главой счетной палаты, приехал в СПб "с проверкой".
Знаете, что было после?


Роль такая была у него просто.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#8  MIG  Piter (Сегодня, 16:37)
  • +4
  •  (4)

помнится, когда в СПБ велось строительство стадиона, Степашин был главным его критиком - до поноса рассуждал о том, кто и сколько украл, как правильно было строить, какие бюджеты использовать.. критиковал критиковал и..., будучи главой счетной палаты, приехал в СПб "с проверкой".
Знаете, что было после? Он заткнулся по поводу стадиона раз и навсегда, не было ни одной значимой посадки, не было сказано о том, кто в администрации СПб на этом озолотился, не было сказано о бесчисленных перепроектировках и т.д, У меня вопрос к Сереже, что случилось, почему после молчал, как так-то? За откатом приезжал, *андон?
Мне срать на слова подобной мрази. Ванга куев.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#7  ewgen  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:35)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
еще одно говно отметилось
Регистрация: 14.06.2017 [жалоба]
#6  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 16:32)
  • 0
  •  (0)

Сын дяди Стёпы - тот ещё знаток футбола и человеческих душ.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#5  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:27)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ванга мля!
Если бы вы уроды столько не воровали, то и пенсионный возраст не пришлось бы повышать!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#4  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 16:27)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
есть в этом правда,
гей лагуна довела до цугундера,
Сережа вырезай таблички топ тренер smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#3  Makc33   (Сегодня, 16:16)
  • -2
  •  (8)

Цитата: Хитрый Лис
Если бы Кокорин играл в Динамо, его бы не посадили. Так точнее.

Да в Динамо он когда играл у него ни одной выходки такой не было, его там в задницу не целовали и не покрывали его косяки, и при этом бабло такое не платили ,там сразу же в дубль отправили как минимум
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:11)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если бы Кокорин играл в Динамо, его бы не посадили. Так точнее.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Gnome  Алматы (Сегодня, 16:10)
  • -2
  •  (4)
online

ага, тогда бы он и не пил бы даже.....


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
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