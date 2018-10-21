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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Сергей Степашин: если бы Кокорин играл в "Динамо", он бы так не поступил
Член попечительского совета ВФСО "Динамо" Сергей Степашин кратко высказался о победе над "Зенитом" и об аресте форварда сине-бело-голубых и сборной России Александра Кокорина на два месяца.
"Динамо играло отлично сегодня, "Зенит" - плохо. Ситуация с Кокориным? Если бы он играл в "Динамо", он бы так не поступил", - передает слова Степашина корреспондент Rusfootball.info.
8 октября братья Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев стали участниками двух драк в Москве, им предъявлены обвинения по статьям 116 УК РФ "Побои" и 213 "Хулиганство". По решению Тверского районного суда футболисты заключены под стражу до 8 декабря. В пятницу состоялось рассмотрение апелляций на меру пресечения, они отклонены.
"Динамо играло отлично сегодня, "Зенит" - плохо. Ситуация с Кокориным? Если бы он играл в "Динамо", он бы так не поступил", - передает слова Степашина корреспондент Rusfootball.info.
8 октября братья Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев стали участниками двух драк в Москве, им предъявлены обвинения по статьям 116 УК РФ "Побои" и 213 "Хулиганство". По решению Тверского районного суда футболисты заключены под стражу до 8 декабря. В пятницу состоялось рассмотрение апелляций на меру пресечения, они отклонены.
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