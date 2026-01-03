"Я действительно разговариваю с разными клубами. Но сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию. При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен", - цитирует Благоевича "СЭ".
Ранее сообщалось, что руководство казанского "Рубина" приняло решение об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера. Сообщалось, что руководство неудовлетворено текущими результатами команды и вскоре объявит об отставке специалиста. По итогам 18 сыгранных туров казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками.
Срджан Благоевич ранее был главным тренером "Партизана".
Благоевич высказался о возможном назначении в "Рубин"
