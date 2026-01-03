Экс-тренер "Спартака" рассказал, стоит ли российским футболистам уезжать из РПЛ

"Сначала нужно стать лидерами у себя в чемпионате в национальной сборной стать лидером, чтобы уже задумываться о том, куда двигаться дальше. Когда ты в сборной становишься лидером, в клубе выходишь как основной футболист, тогда уже шансы есть попасть в европейский сильный клуб", - цитирует Гладилина "Газета.Ru".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Ранее в РФС выразили надежду, что Россия вернется на международную арену в 2026 году.
В декабре 2025 года французский "ПСЖ" одержал победу над бразильским "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка со счетом 1:1 (2:1 - пен.). В составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который в этой встрече отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти. Также во французском чемпионате выступает Александр Головин - с 2018 года он является игроком "Монако".
Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о желании российских футболистов уезжать в европейские чемпионаты.
Фото: Global Look Press