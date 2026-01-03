"Посмотрим, приедет ли кто-то из моих ребят в Россию в этом году, все возможно. Такая вероятность есть", - цитирует агента "РБ Спорт".
Федерико Пасторелло представляет интересы нападающего "РБ Брагантино" Джона Джона, сообщалось, что им интересуется петербургский "Зенит". Также агент сотрудничает с полузащитником "Интера" Йоаном Бонни и Стефаном де Врейем.
Трансферное окно в России откроется 25 января 2026 года. С этого момента клубы смогут подписывать контракты с новыми футболистами.
Агент Пасторелло: возможно, кто-то из моих клиентов окажется в России
Футбольный агент Федерико Пасторелло заявил, что его клиенты могут перейти в чемпионат России.
Фото: Global Look Press