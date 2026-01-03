Кержаков: самое большое разочарование года – нас не вернули на мировую арену

"Наверное, самое большое разочарование — это то, что пока нас не вернули на европейскую мировую арену в официальных матчах сборной и клубов", — приводит слова Кержакова "Чемпионат".
Российские футбольные клубы и национальная команда не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в связи с отстранением с февраля 2022 года. Сборная России проводит только товарищеские матчи. В декабре глава РФС Александр Дюков выразил надежду на скорое возвращение россиян на официальные международные соревнования.
В 2025 году команда Валерия Карпина провела 10 товарищеских встреч: с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Фото: Getty Images