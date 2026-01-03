"У нас был очень тяжелый 2023 год. Папа подхватил один из последних штаммов коронавируса и дважды переболел воспалением легких. То, что он тогда выжил, можно назвать чудом. Когда после второй пневмонии мы выписывались из больницы, мне откровенно сказали, что прогноз плохой. Так прямо и говорили: "Забирайте из больницы, чтобы он успел домой попасть", – приводит слова Виктории "Спорт-Экспресс".
Никита Симонян умер на 100-м году жизни 23 ноября 2025 года. По сей день ему принадлежит рекорд по числу забитых голов в истории "Спартака" (160). В составе московской команды он четыре раза становился чемпионом СССР и дважды завоёвывал Кубок страны. Кроме того, Никита Симонян является олимпийским чемпионом 1956 года вместе со сборной СССР.
С осени 1992 года Симонян занимал пост первого вице-президента Российского Футбольного Союза.
Дочь Симоняна: то, что он выжил в 2023 году, можно назвать чудом
Дочь легендарного футболиста "Спартака" Никиты Симоняна Виктория рассказала о последних годах жизни своего отца.
Фото: ТАСС