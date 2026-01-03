Мостовой: для меня "Спартак" должен быть в тройке лидеров РПЛ

"В "Спартаке" всё как всегда (смеётся). Мы это уже видим долгие годы. В начале сезона говорил, что для меня "Спартак" должен быть в тройке лидеров РПЛ – обязательно и однозначно. Думаю, что он там и должен быть. Надеюсь, что будет", - цитирует Мостового "Чемпионат".
ноябре 2025 года московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера, Вадим Романов стал временно исполняющим обязанности главного тренера. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
По итогам сезона-2024/25 столичный клуб занял 4 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 баллов в 30 встречах.
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от "Спартака".
