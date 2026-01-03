Тюкавин назвал свое возвращение на поле одним из главных событий 2025 года

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин ответил на вопрос о самом главном событии в российском спорте за 2025 год.
Фото: ФК "Динамо"
"Событие года в российском спорте в 2025 году — конечно же, рекорд Сани Овечкина. А второе — личное — моё возвращение на поле" , - цитирует Тюкавина "Чемпионат".

Напомним, что в марте 2025 года форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Россиянин вернулся на поле в сентябре прошлого года.

Всего в текущем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится