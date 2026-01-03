"Событие года в российском спорте в 2025 году — конечно же, рекорд Сани Овечкина. А второе — личное — моё возвращение на поле" , - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Напомним, что в марте 2025 года форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Россиянин вернулся на поле в сентябре прошлого года.
Всего в текущем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.
Тюкавин назвал свое возвращение на поле одним из главных событий 2025 года
