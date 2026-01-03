Полузащитник "Рубина" продолжит карьеру в Азербайджане - "СЭ"

По информации источника, "Сабах" выкупает права на полузащитника "Рубина" Умарали Рахмоналиева. Футболист выступает за азербайджанский клуб на правах аренды.
Умарали Рахмоналиев присоединился к казанскому "Рубину" зимой 2023 года. Всего полузащитник провел за казанцев во всех турнирах 27 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 800 тысяч евро.
Источник: "СЭ".
