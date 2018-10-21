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"Краснодар" не готов к борьбе за чемпионство? "Ахмат" оказался в своей стихии и победил
Вторая команда чемпионата проиграла неудачникам старта, которые уже поменяли тренера, но именно из-за этой смены такой результат никого не должен удивлять: Рашид Рахимов провернул в Краснодаре примерно то же самое, что и в Москве против «Спартака». Хотя сегодня пришлось тяжелее.
«Краснодар» отказался от Мамаева
Пока «Зенит» заступается для своего плохиша и ждёт его возвращения, «Краснодар» сразу заявил о том, что сделает всё возможное для разрыва контракта. Исключение Павла из программок к матчам, конечно, к этим мерам не относится, но и этим клуб ещё раз даёт понять, что Мамаев может искать себе другое место работы. Главное, чтобы работал он на свободе.
Жертвы лимита
«Краснодару» не нужен Мамаев, однако же его потеря имеет неприятные последствия. Допустим, заменить в атаке его есть кем – тот же Куэва сидел на скамейке. Однако даже с Мамаевым «Краснодар» испытывал проблемы с лимитом, из-за которых на скамейку отправлялся один из лучших латералей чемпионата Рамирес. Сегодня Кристиан вышел в старте, зато со скамейки матч смотрел Шарль Каборе – в паре с Газинским его подменял Шишкин. В последнее время вопросов по лимиту в нашем чемпионате стало меньше, но для «Краснодара», как и для того же «Локомотива», – это действительно трудность, которая мешает выставить оптимальный состав.
Самый предсказуемый сценарий
Пожалуй, только игра «Анжи» – ЦСКА была так же предсказуема с точки зрения игрового рисунка, как сегодняшняя. Конечно, «Ахмат» должен был выстроить защитные редуты и ждать активных действий от «Краснодара», что и воплотилось в полном соответствии с ожиданиями. Олег Иванов в перерыве признался, что в первые 20 минут команда сознательно перестраховывалась, дабы не пропустить.
Правда, во второй половине тайма «Ахмат» начал проводить время и в позиционных атаках, но бОльшая часть встречи прошла ровно так, как и было предписано стилями команд. «Краснодар» владел мячом, грозненцы оборонялись в расчёте на контратаку.
Мохаммади – топ, Стоцкий – далеко не
Сказанное в предыдущем пункте вовсе не значит, что «Ахмат» играл хуже. И зона, в которой команда Рахимова имела заметное преимущество, обозначилась уже в середине первого тайма. Фланг Стоцкого сегодня явно провисал, а сам Дмитрий регулярно давал себя раскачивать, обыгрывать и смотрелся намного хуже Мохаммади. Милад сегодня сделал 2 вполне голевых передачи, которые запороли Мбенг и Иванов.
Мбенг – убийца голевых моментов
Кстати, о нападающем «Ахмата», который, кажется, забивает исключительно красиво и только грандам. Сперва он не успел к передаче Мохаммади с линии вратарской, а через несколько минут с того же расстояния ковырнул мяч мимо ворот на добивании. Похоже, этого парня Рахимову стоит припрятать до игр с «Зенитом», ЦСКА и прочими, за гол в ворота которых можно получить машину. До конца встречу Аблай не доиграл – Рахимов правильно заменил его на скоростного Беришу, который в концовке просто уничтожал соперников.
Мусаев вне себя и вне скамейки
Несмотря на кавказский темперамент, Мурад Мусаев всегда казался спокойным и уравновешенным тренером, однако сегодня Виталий Мешков познал тренера «Краснодара» в гневе. Мусаев только недавно начал приходить на интервью как главный тренер команды, где ранее появлялся Олег Фоменко. Но в следующем матче Фоменко будет руководить командой на бровке, ведь старший тренер со скамейки был изгнан.
Тренер утверждает, что был возмущён неевропейским стилем судейства Мешкова, который свистел любой контракт. Страшно представить, какие эпитеты и характеристики полетели бы в адрес судьи на последних минутах, когда он решил не ставить пенальти из-за падения Семёнова с Куэвой, если бы Мусаев в то время не находился на трибуне в окружении детей.
Удивительные коэффициенты
Конечно, «Краснодар» больше атаковал, являлся фаворитом, играл дома, но коэффициенты, выставленные букмекерами в начале второго тайма, были не очень понятны. 2.7 на победу «Краснодара», а на триумф «Ахмата» – аж 8. Я, конечно, не упустил шанса благородно рискнуть, потому что гол гостей ещё по первому тайму был вполне возможен, а отыграть на ноль организованная команда Рахимова была вполне способна.
Так и получилось: вынос Синицына, подменявшего травмированного Крицюка, получился не очень далёким. Верховую борьбу за него, естественно, Гащенков у Куэвы выиграл. Перуанец может и коренастый, и крепко стоит на ногах, но с ростом 169 (который визуально кажется ещё меньше) в нашем чемпионате тяжеловато. Особенно когда поля испортятся.
Исмаэл подхватил мяч, чуть прошёл и прошил Синицына хорошим, но вполне берущимся ударом. Причём потом игрок «Ахмата» продемонстрировал майку с надписью про Иисуса на португальском и получил жёлтую карточку. Надеюсь, Мешкова не будут называть безбожником в отличие от судьи, который недавно запретил игроку «Томи» выходить на поле с православной нитью.
Замены а-ля Каррера
Сегодня все критикуют Массимо Карреру за выход Ломовицкого и Игнатова вместо двух опытных игроков, однако тренерский штаб «Краснодара» поступил похожим образом и сменил Классона с Ари на пару Сулейманов-Игнатьев. Впрочем, выход Шапи был абсолютно понятен в свете его подвигов со скамейки. Правда, заметнее проявил себя Иван, отметившийся, к примеру, навесом под опасный удар Вандерсона. Ари сегодня отметился только тем, что постоянно хватал мяч руками.
Однако молодёжь команду не спасла, а Окриашвили с его ножницами не оказалось даже в запасе. Зато уже на 65-й минуте на скамейку отправился Спайич, ранее пробивший в штангу после стандарта – вместо него организовывать созидание вышел Перейра.
«Краснодар» не был безнадёжен
Не сказать, что у Перейры и его партнёров совсем ничего не получилось. Объективно говоря, «Краснодару» сегодня противостоял один из самых неудобных соперников, хотя у нас в чемпионате удобных немного. Угрожать из штрафной было проблематично – даже Ари цеплялся за мячи только руками и ничего не мог поделать с тремя здоровенными центральными защитниками. Хотя тот же Рамирес почему-то постоянно вешал в штрафную вместо своих фирменных кинжальных проходов – коллега по амплуа Мохаммади смотрелся гораздо острее.
В первом тайме у «Краснодара» порой получались стеночки с выведением на удар, но сами удары не несли никакой угрозы. После перерыва хозяева смотрелись острее и моменты создавали. Несмотря на преимущество в габаритах и численности, «Ахмат» выносил не все подачи. 3-4 хороших возможности, в которых гостям повезло, чёрно-зелёные создали.
Так что громкими заголовками о неготовности «Краснодара» бороться за что-то на основе этого матча бросаться не стоит. Конечно, у команды был отличный шанс оторваться от «Спартака», приблизиться к «Зениту» на расстояние победы, но «Краснодар» играл неплохо, создавал моменты и проиграл сопернику, который умеет играть в сегодняшней своей манере чуть ли не лучше всех остальных в РПЛ.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Sputnik
«Краснодар» отказался от Мамаева
Пока «Зенит» заступается для своего плохиша и ждёт его возвращения, «Краснодар» сразу заявил о том, что сделает всё возможное для разрыва контракта. Исключение Павла из программок к матчам, конечно, к этим мерам не относится, но и этим клуб ещё раз даёт понять, что Мамаев может искать себе другое место работы. Главное, чтобы работал он на свободе.
Жертвы лимита
«Краснодару» не нужен Мамаев, однако же его потеря имеет неприятные последствия. Допустим, заменить в атаке его есть кем – тот же Куэва сидел на скамейке. Однако даже с Мамаевым «Краснодар» испытывал проблемы с лимитом, из-за которых на скамейку отправлялся один из лучших латералей чемпионата Рамирес. Сегодня Кристиан вышел в старте, зато со скамейки матч смотрел Шарль Каборе – в паре с Газинским его подменял Шишкин. В последнее время вопросов по лимиту в нашем чемпионате стало меньше, но для «Краснодара», как и для того же «Локомотива», – это действительно трудность, которая мешает выставить оптимальный состав.
Самый предсказуемый сценарий
Пожалуй, только игра «Анжи» – ЦСКА была так же предсказуема с точки зрения игрового рисунка, как сегодняшняя. Конечно, «Ахмат» должен был выстроить защитные редуты и ждать активных действий от «Краснодара», что и воплотилось в полном соответствии с ожиданиями. Олег Иванов в перерыве признался, что в первые 20 минут команда сознательно перестраховывалась, дабы не пропустить.
Правда, во второй половине тайма «Ахмат» начал проводить время и в позиционных атаках, но бОльшая часть встречи прошла ровно так, как и было предписано стилями команд. «Краснодар» владел мячом, грозненцы оборонялись в расчёте на контратаку.
Мохаммади – топ, Стоцкий – далеко не
Сказанное в предыдущем пункте вовсе не значит, что «Ахмат» играл хуже. И зона, в которой команда Рахимова имела заметное преимущество, обозначилась уже в середине первого тайма. Фланг Стоцкого сегодня явно провисал, а сам Дмитрий регулярно давал себя раскачивать, обыгрывать и смотрелся намного хуже Мохаммади. Милад сегодня сделал 2 вполне голевых передачи, которые запороли Мбенг и Иванов.
Мбенг – убийца голевых моментов
Кстати, о нападающем «Ахмата», который, кажется, забивает исключительно красиво и только грандам. Сперва он не успел к передаче Мохаммади с линии вратарской, а через несколько минут с того же расстояния ковырнул мяч мимо ворот на добивании. Похоже, этого парня Рахимову стоит припрятать до игр с «Зенитом», ЦСКА и прочими, за гол в ворота которых можно получить машину. До конца встречу Аблай не доиграл – Рахимов правильно заменил его на скоростного Беришу, который в концовке просто уничтожал соперников.
Мусаев вне себя и вне скамейки
Несмотря на кавказский темперамент, Мурад Мусаев всегда казался спокойным и уравновешенным тренером, однако сегодня Виталий Мешков познал тренера «Краснодара» в гневе. Мусаев только недавно начал приходить на интервью как главный тренер команды, где ранее появлялся Олег Фоменко. Но в следующем матче Фоменко будет руководить командой на бровке, ведь старший тренер со скамейки был изгнан.
Тренер утверждает, что был возмущён неевропейским стилем судейства Мешкова, который свистел любой контракт. Страшно представить, какие эпитеты и характеристики полетели бы в адрес судьи на последних минутах, когда он решил не ставить пенальти из-за падения Семёнова с Куэвой, если бы Мусаев в то время не находился на трибуне в окружении детей.
Удивительные коэффициенты
Конечно, «Краснодар» больше атаковал, являлся фаворитом, играл дома, но коэффициенты, выставленные букмекерами в начале второго тайма, были не очень понятны. 2.7 на победу «Краснодара», а на триумф «Ахмата» – аж 8. Я, конечно, не упустил шанса благородно рискнуть, потому что гол гостей ещё по первому тайму был вполне возможен, а отыграть на ноль организованная команда Рахимова была вполне способна.
Так и получилось: вынос Синицына, подменявшего травмированного Крицюка, получился не очень далёким. Верховую борьбу за него, естественно, Гащенков у Куэвы выиграл. Перуанец может и коренастый, и крепко стоит на ногах, но с ростом 169 (который визуально кажется ещё меньше) в нашем чемпионате тяжеловато. Особенно когда поля испортятся.
Исмаэл подхватил мяч, чуть прошёл и прошил Синицына хорошим, но вполне берущимся ударом. Причём потом игрок «Ахмата» продемонстрировал майку с надписью про Иисуса на португальском и получил жёлтую карточку. Надеюсь, Мешкова не будут называть безбожником в отличие от судьи, который недавно запретил игроку «Томи» выходить на поле с православной нитью.
Замены а-ля Каррера
Сегодня все критикуют Массимо Карреру за выход Ломовицкого и Игнатова вместо двух опытных игроков, однако тренерский штаб «Краснодара» поступил похожим образом и сменил Классона с Ари на пару Сулейманов-Игнатьев. Впрочем, выход Шапи был абсолютно понятен в свете его подвигов со скамейки. Правда, заметнее проявил себя Иван, отметившийся, к примеру, навесом под опасный удар Вандерсона. Ари сегодня отметился только тем, что постоянно хватал мяч руками.
Однако молодёжь команду не спасла, а Окриашвили с его ножницами не оказалось даже в запасе. Зато уже на 65-й минуте на скамейку отправился Спайич, ранее пробивший в штангу после стандарта – вместо него организовывать созидание вышел Перейра.
«Краснодар» не был безнадёжен
Не сказать, что у Перейры и его партнёров совсем ничего не получилось. Объективно говоря, «Краснодару» сегодня противостоял один из самых неудобных соперников, хотя у нас в чемпионате удобных немного. Угрожать из штрафной было проблематично – даже Ари цеплялся за мячи только руками и ничего не мог поделать с тремя здоровенными центральными защитниками. Хотя тот же Рамирес почему-то постоянно вешал в штрафную вместо своих фирменных кинжальных проходов – коллега по амплуа Мохаммади смотрелся гораздо острее.
В первом тайме у «Краснодара» порой получались стеночки с выведением на удар, но сами удары не несли никакой угрозы. После перерыва хозяева смотрелись острее и моменты создавали. Несмотря на преимущество в габаритах и численности, «Ахмат» выносил не все подачи. 3-4 хороших возможности, в которых гостям повезло, чёрно-зелёные создали.
Так что громкими заголовками о неготовности «Краснодара» бороться за что-то на основе этого матча бросаться не стоит. Конечно, у команды был отличный шанс оторваться от «Спартака», приблизиться к «Зениту» на расстояние победы, но «Краснодар» играл неплохо, создавал моменты и проиграл сопернику, который умеет играть в сегодняшней своей манере чуть ли не лучше всех остальных в РПЛ.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Sputnik
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