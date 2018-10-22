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Отец Мамаева: футболисты просто не успевают взрослеть - они с 5 лет отдают свою жизнь футболу

Отец и агент полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин объяснил любовь футболистов к вечеринкам.

"Мальчишки в 5 лет уже выходят на режим. Тренировки-дом, тренировки-дом, игра. Понятно, что когда у них выходной, то они по полной отрываются. И они не успевают взрослеть", - заявил Мамаев-старший.

Напомним, что Павел Мамаев находится под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении трех человек.

НТВ
Теги: Мамаев
Сегодня, 11:10
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#6  Barmaley   (Сегодня, 12:18)
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Надо статью вводить за детскую эксплуатацию в спорте. Посмотрите в гиимнастиике и фигурном катании дечвонки двенадцатилетние выступают на крупных соревнованииях и все согласно Закону о спорте, написанному товарищем мутко. С согласия родителей им с 12 лет разрешается работать за деньги, то есть становиться профессионалами.Поэтому и паспорта придумали детям давать в 14 лет. Пусть играют в любительских лигах до 18 лет. Тогда и детство будет у них и пороки взрослых не будут перенимать с ранних лет. А взрослые быстро объясняют пацанам, что жизнь течет и катится, и кто не пьет и не ага. тот спохватится.Послушать папу, так Мамаев сам в 5 лет сбежал из дома в футбольный интернат.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#5  Realist2000   (Сегодня, 12:05)
  • +2
  •  (2)

А сейчас режим это игра-кабак?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  теремок  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:04)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Это действительно не оправдание, но факт. Надо было как то вправлять мозг во время, а когда у "малышей" появляются такие бабки и чувство безнаказанности...
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
#3  ajax101  Москва (Сегодня, 11:56)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо было папе ребёнка воспитывать. Он хоть раз сына водил в театр, музей... ну да, некогда было, сам заключение отбывал.
А какие книжки читал в детстве Павел Мамаев?
Глядя на его лицо, складывается впечатление что но вообще читать не умеет.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#2  бородач  счётная палата (Сегодня, 11:42)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
Да хватит чушь нести ,а вот пацаны из сельской местности успевают с пяти лет взрослеть,потому как родители имеют хозяйство и дети с детства помогают взрослым,недавно посетил родных и видел как десятилетний пацан на тракторе ехал -- воспитывать нужно было.а вы все ищите команды где жирней платят --- обычный фулюган твой сынок .как и многие другие ,тут выход один --наказывать денежными штрафами---вот окуярить на мульён евро и тогда он подумает --стоит ли так гусарить...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#1  Sergeevich   (Сегодня, 11:15)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Это не оправдание
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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