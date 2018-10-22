Отец Мамаева: футболисты просто не успевают взрослеть - они с 5 лет отдают свою жизнь футболу

Отец и агент полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин объяснил любовь футболистов к вечеринкам."Мальчишки в 5 лет уже выходят на режим. Тренировки-дом, тренировки-дом, игра. Понятно, что когда у них выходной, то они по полной отрываются. И они не успевают взрослеть", - заявил Мамаев-старший.Напомним, что Павел Мамаев находится под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении трех человек.