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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Отец Мамаева: футболисты просто не успевают взрослеть - они с 5 лет отдают свою жизнь футболу
Отец и агент полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин объяснил любовь футболистов к вечеринкам.
"Мальчишки в 5 лет уже выходят на режим. Тренировки-дом, тренировки-дом, игра. Понятно, что когда у них выходной, то они по полной отрываются. И они не успевают взрослеть", - заявил Мамаев-старший.
Напомним, что Павел Мамаев находится под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении трех человек.
НТВ
"Мальчишки в 5 лет уже выходят на режим. Тренировки-дом, тренировки-дом, игра. Понятно, что когда у них выходной, то они по полной отрываются. И они не успевают взрослеть", - заявил Мамаев-старший.
Напомним, что Павел Мамаев находится под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении трех человек.
НТВ
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