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Нобель Арустамян: в контракте Черчесова с РФС присутствует пункт о возможном совмещении

По информации комментатора "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна, в контракте Станислава Черчесова с РФС есть пункт о возможном совмещении с клубной работой.

"В новом контракте Черчесова с РФС, заключенном после ЧМ-2018, есть пункт о совмещении", – написал Арустамян.

Ранее журналист Василий Конов сообщил, что Черчесов – единственный кандидат на пост тренера "Спартака".

Твиттер Нобеля Арустамяна
Теги: Черчесов РФС Спартак
Сегодня, 13:55
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#11  Manchester United   (Сегодня, 14:56)
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online
Болеет за:
«МЮ»
Пошли вы на куй со своей сборной,Спартак в приоритете
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#10  avnik  море (Сегодня, 14:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Buiser812
Блин теперь из-за Карреры и новостей вокруг КБ, пропали новости из Дома3(Коко и Мамай)


А там сейчас не о чем писать. Круглосуточно моют унитазы...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#9  Buiser812   (Сегодня, 14:22)
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Болеет за:
«Зенит»
Блин теперь из-за Карреры и новостей вокруг КБ, пропали новости из Дома3(Коко и Мамай) laughing laughing


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 14:17)
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Болеет за:
«Зенит»
Если кто и может подложить сборной свинью, то тут без вариантов.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  horse72  Сибирь (Сегодня, 14:12)
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Болеет за:
ЦСКА
На 99,9 % российский тренер будет.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#6  PanoV  СПб (Сегодня, 14:07)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Думаю, ни сборной, ни Спартаку это не надо.
Берите Тишу...или Ледяхова, он вроде поднатаскался, заматерел)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#5  Конек   (Сегодня, 14:02)
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  •  (13)
online

Сборная важнее, чем какой-то середняк РПЛ
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#4  Thor   (Сегодня, 14:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну а нам зачем нужно это совмещение ???


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#3  CSKA085  Москва (Сегодня, 14:00)
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Болеет за:
ЦСКА
ну все,теперь каждая вторая новость про Черчеса тут будет
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:00)
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  •  (10)
online

Да не пойдет он, блеать - забудьте. Гордыня не позволит. Да и имеет он сегодня просто супер-звездный статус - зачем это ему???

Эти аукционы устраивают ровно для Тихонова - чтобы ему было почетно "выиграть в борьбе за пост" у таких звездных кандидатов.

Попкорну мне!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:56)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну и на фиг это надо,что бы сборная стала плохо играть в угоду свиному недоклупу.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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