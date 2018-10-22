Нобель Арустамян: в контракте Черчесова с РФС присутствует пункт о возможном совмещении

По информации комментатора "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна, в контракте Станислава Черчесова с РФС есть пункт о возможном совмещении с клубной работой."В новом контракте Черчесова с РФС, заключенном после ЧМ-2018, есть пункт о совмещении", – написал Арустамян.Ранее журналист Василий Конов сообщил, что Черчесов – единственный кандидат на пост тренера "Спартака".