Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Ловчев: для чего лучшему тренеру страны окунаться в сегодняшний "Спартак"?

Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о возможном назначении главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пост наставника красно-белых.

"У Черчесова сейчас всё хорошо со сборной, он тренер номер один в стране. Зачем ему надо окунаться в сегодняшний "Спартак"? Ради чего?

Сборной России не нужно, чтобы Черчесов сейчас совмещал посты в национальной команде и клубе", — заявил Ловчев.

"Телеканал 360"
Теги: Ловчев Спартак Черчесов
Сегодня, 14:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(7)
#13  бородач  счётная палата (Сегодня, 15:31)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: wir sind die besten
что-бы вернуться в это недоразумение, по имени Спартак.

А Зенит другая что ли помойка? у свиней деньги с бензину разбавленного- у бомжей с газу разбавленного--(чайник пля четверть часа закипает) ---вот ещё пару проигрышей и епец Семаку ----------- А Черчесу недолго банковать --вот подтянутся сборные типа Франции-Англии-фрицевская шарага и тд и всё - ку-ку Стасику под жопу и вот тогда опять на ферму--старшим свинарем...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#12  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:22)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
После того как за проигрыш ЦСКА 1:5 и Динамо К в ЛЧ, коленом под зад был выгнан Стас под улюлюканье всех мясных ветеранов, при том, что в том сезоне Спартак боролся с Зенитом за чемпионство, нужно быть тряпкой, что-бы вернуться в это недоразумение, по имени Спартак.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 15:00)
  • +1
  •  (3)

Не пристало орденоносцу имени всех святых еще и окунаться куда-либо.Даже в великий имени простых смертных, тем более Спартак, господа, однзначно не пристало.В одну реку дважды снаряд не залетает. Портить реноме зачем?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  SPV  Bryansk (Сегодня, 14:58)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fint
Черчесов потому и подписал второй контракт со сборной на прежних условиях, чтобы иметь возможность и клуб тренировать, где в несколько раз больше заработок его может оказаться, с учётом бонусов.
А в сборной ничего не поменяется, всё хорошо по прежнему будет катить, ведь помощники же свою работу выполняют вполне квалифицированно. Таких же помощников, а может и этих, плюс пару человек для укрепления кадров, в клубе у него будут.
Стас лучший вариант для Спартака!


Полностью согласен, надеюсь все сростется
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#9  avnik  море (Сегодня, 14:57)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Судя по последним футбольным громким событиям - бабло везде заканчивается. Валить ему надо из сборной пока всех выносит, а то скоро выносы отменят. ))) В Спартаке возьмет контракт на грудь и год в шоколаде. Потом опять на три буквы и в Австрию. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#8  Медведь Русский   (Сегодня, 14:49)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Fint
Зная лично Стаса, могу с уверенностью сказать, чтобы не повторять прошлых ошибок, он уберёт все грабли с территории, начиная от игроков-сплавщиков и кончая внесением пунктиков в контракт по достойной компенсации, и Федун пойдёт на это, вернее Алекперов!


поглядим.
после успеха сборной на ЧМ и продолжающейся хорошей игре после него, у Стаса потрясающая репутация на западе. если еще к этому приплюсовать его чемпионства в других странах.
сейчас он единственный из Российских тренеров всерьез может заинтересовать Европейский топ-клуб. если это его цель, то в Спартак он врятли вернется.
Если цель просто работать и добивать результата с сильными командами и просто получать удовольствие от работы и немалые деньги, то тогда Спартак станет для него хорошим вариантом
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#7  Manchester United   (Сегодня, 14:49)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Гнида пархатая
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#6  Конек   (Сегодня, 14:46)
  • -2
  •  (6)
online

Ловчев: для чего лучшему тренеру страны окунаться в г0вн0 сегодняшний "Спартак"? laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#5  Fint  Москва (Сегодня, 14:45)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Медведь Русский
вопрос в другом, захочет ли Стас, особенно учитывая как его выгнали мерзко и весьма подло в прошлый раз, при весьма неплохих результатах команды в целом.

Зная лично Стаса, могу с уверенностью сказать, чтобы не повторять прошлых ошибок, он уберёт все грабли с территории, начиная от игроков-сплавщиков и кончая внесением пунктиков в контракт по достойной компенсации, и Федун пойдёт на это, вернее Алекперов! wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 14:44)
  • -3
  •  (3)

Наверно не пойдет ведь в один момент может стать из тренерища в тренеришку! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:40)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Ловчий уже лучших назначает -- больше всего понравилось как он по ящику -Кокошку с Мамаем обличал,как к позорному столбу прибил --не пойму чё он до сих пор не депутат ГД...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#2  Медведь Русский   (Сегодня, 14:40)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Fint
Стас лучший вариант для Спартака!

то что сейчас Стас лучший вариант для Спартака, сомнений практически никаких. вопрос в другом, захочет ли Стас, особенно учитывая как его выгнали мерзко и весьма подло в прошлый раз, при весьма неплохих результатах команды в целом. просто кому то тогда очень хотелось рулить всем самому...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 14:35)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Черчесов потому и подписал второй контракт со сборной на прежних условиях, чтобы иметь возможность и клуб тренировать, где в несколько раз больше заработок его может оказаться, с учётом бонусов.
А в сборной ничего не поменяется, всё хорошо по прежнему будет катить, ведь помощники же свою работу выполняют вполне квалифицированно. Таких же помощников, а может и этих, плюс пару человек для укрепления кадров, в клубе у него будут.
Стас лучший вариант для Спартака!
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.