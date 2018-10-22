Ловчев: для чего лучшему тренеру страны окунаться в сегодняшний "Спартак"?

Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о возможном назначении главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пост наставника красно-белых."У Черчесова сейчас всё хорошо со сборной, он тренер номер один в стране. Зачем ему надо окунаться в сегодняшний "Спартак"? Ради чего?Сборной России не нужно, чтобы Черчесов сейчас совмещал посты в национальной команде и клубе", — заявил Ловчев.