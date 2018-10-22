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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:28
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Черчесов, Слуцкий или Жардим? Кто будет тренировать московский "Спартак" после увольнения Карреры (9)
Главный спонсор - московский "Спартак". Сборная неудачников 11-го тура
На этих выходных в сборной неудачников богато представлены клубы верха турнирной таблицы - в первую очередь, речь идёт о "Спартаке" и "Зените". Два флагмана нашего чемпионата проиграли командам, существенно уступающим им в классе. О том, кто в составе наших грандов виноват в произошедшем больше остальных.
Илья Абаев, "Ростов"
Дончане пропустили два гола в игре против действующего чемпиона страны - и в обеих результативных ситуациях претензии можно и нужно предъявлять вратарю. Конечно, не встречать Антона Миранчука в своей штрафной защитника "Ростова" явно не стоило, но удар был нанесен с острого угла, и у Абаева, задержавшегося у ближней штанги, были все шансы сделать сейв. Со вторым взятием ворот южан еще проще - Абаев отбил снаряд прямо на ногу Кверквелии.
Дмитрий Комбаров, "Спартак"
Был уничтожен оппонентом по флангу Даниилом Лесовым. Удивительно, но Дмитрий Комбаров ничего не мог противопоставить этому не особо известному за пределами Тулы футболисту. Похоже, от Дмитрия ничего хорошего ждать в этой жизни уже не стоит. Он и в лучшие свои годы подвергался постоянной критике, а теперь просто что-то положительное выделить из его игры не получится.
Джон Чансельор, "Анжи"
Оба центральных защитника Махачкалы сыграли плохо против московского ЦСКА. Удалых и Чансельор по очереди допустили результативные ошибки, которые привели к взятию ворот хозяев встречи - сначала Дзагоев легко раскачал первого и отдал голевую Влашичу, а затем второй не сумел помешать Чалову отправить мяч в сетку после прострела от Фернандеса. Скажем так, Чансельор здесь отдувается за себя и партнера.
Илья Кутепов, "Спартак"
Хуже возвращения придумать невозможно. Заработал пенальти в свои ворота, много ошибался не только в разрушении, но и начале "спартаковских" атак, а в итоге - позволил Мирзову легко обойти себя и забить победный мяч "Арсенала" в ворота Максименко.
Филип Уремович, "Рубин"
Один из центральных защитников казанцев допускал очень много помарок и небрежностей в гостевом матче против "Уфы". По-хорошему, команда Томарова наиграла на победу по совокупности опасных моментов, но очень хорош был вратарь Коновалов, несколько раз выручивший своих партнеров. Впрочем, и нападение "Уфы" не сказать, что было слишком расторопным.
Марко Петкович, "Спартак"
Другой крайний защитник "красно-белых". К нему, конечно, нет тех катастрофических претензий, которые возникли по отношению к Дмитрию Комбарову, но вот тот объем и качество работы, которое он дает, никак не могут устраивать борющуюся как минимум за попадание в Лигу Чемпионов команду. Какое-то время это оправдывали адаптацией, но теперь окончательно ясно, что это просто не футболист уровня "Спартака".
Алексей Евсеев, "Урал"
Получил шанс отметиться в равной игре с "Крыльями Советов" на 70-й минуте. Отметился. Не провёл на поле и двадцати минут, поскольку был удалён за вторую жёлтую карточку. Причем нельзя сказать, что он получил горчичник в обязательной ситуации, - просто врезал в центре поля Башкирову по ногам.
Клаудио Маркизио, "Зенит"
Приезд Клаудио Маркизио рекламировался как появление в нашем чемпионате большой европейской звезды, но ожиданий Маркизио абсолютно не оправдывает. "Зенит" вчистую проиграл "Динамо" в центре поля: а в созидании Клаудио только и показал, что поперечный перепас.
Себастьян Дриусси, "Зенит"
Схлопотал идиотское удаление на ровном месте. Арбитр действительно был не совсем прав в этом моменте (если судить так строго, то и Теттеха чуть ранее следовало удалять), но игрок дал ему все основания для второй жёлтой карточки, так что пенять аргентинцу следует только на себя. Дриусси подвел команду, из-за чего (во многом) "Зенит" потерял очки.
Алексей Ионов, "Ростов"
Очень круто начавший сезон игрок, от которого этого совершенно не ждали, против "Локомотива" сыграл откровенно бездарно. Если у Ионова и получалось вырваться на пространство, Алексей не использовал это - либо передерживал мяч, либо отдавал невпопад, либо просто не мог избежать отбора соперника.
Ари, "Краснодар"
Абсолютно невзрачная игра нападающего, команда которого никак не могла взломать оборону соперника. Бестолково сердился на то, что не получается игра, и требовал от арбитра зафиксированных нарушений в пользу "быков".
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: readfootball
don24.ru
championat
Илья Абаев, "Ростов"
Дончане пропустили два гола в игре против действующего чемпиона страны - и в обеих результативных ситуациях претензии можно и нужно предъявлять вратарю. Конечно, не встречать Антона Миранчука в своей штрафной защитника "Ростова" явно не стоило, но удар был нанесен с острого угла, и у Абаева, задержавшегося у ближней штанги, были все шансы сделать сейв. Со вторым взятием ворот южан еще проще - Абаев отбил снаряд прямо на ногу Кверквелии.
Дмитрий Комбаров, "Спартак"
Был уничтожен оппонентом по флангу Даниилом Лесовым. Удивительно, но Дмитрий Комбаров ничего не мог противопоставить этому не особо известному за пределами Тулы футболисту. Похоже, от Дмитрия ничего хорошего ждать в этой жизни уже не стоит. Он и в лучшие свои годы подвергался постоянной критике, а теперь просто что-то положительное выделить из его игры не получится.
Джон Чансельор, "Анжи"
Оба центральных защитника Махачкалы сыграли плохо против московского ЦСКА. Удалых и Чансельор по очереди допустили результативные ошибки, которые привели к взятию ворот хозяев встречи - сначала Дзагоев легко раскачал первого и отдал голевую Влашичу, а затем второй не сумел помешать Чалову отправить мяч в сетку после прострела от Фернандеса. Скажем так, Чансельор здесь отдувается за себя и партнера.
Илья Кутепов, "Спартак"
Хуже возвращения придумать невозможно. Заработал пенальти в свои ворота, много ошибался не только в разрушении, но и начале "спартаковских" атак, а в итоге - позволил Мирзову легко обойти себя и забить победный мяч "Арсенала" в ворота Максименко.
Филип Уремович, "Рубин"
Один из центральных защитников казанцев допускал очень много помарок и небрежностей в гостевом матче против "Уфы". По-хорошему, команда Томарова наиграла на победу по совокупности опасных моментов, но очень хорош был вратарь Коновалов, несколько раз выручивший своих партнеров. Впрочем, и нападение "Уфы" не сказать, что было слишком расторопным.
Марко Петкович, "Спартак"
Другой крайний защитник "красно-белых". К нему, конечно, нет тех катастрофических претензий, которые возникли по отношению к Дмитрию Комбарову, но вот тот объем и качество работы, которое он дает, никак не могут устраивать борющуюся как минимум за попадание в Лигу Чемпионов команду. Какое-то время это оправдывали адаптацией, но теперь окончательно ясно, что это просто не футболист уровня "Спартака".
Алексей Евсеев, "Урал"
Получил шанс отметиться в равной игре с "Крыльями Советов" на 70-й минуте. Отметился. Не провёл на поле и двадцати минут, поскольку был удалён за вторую жёлтую карточку. Причем нельзя сказать, что он получил горчичник в обязательной ситуации, - просто врезал в центре поля Башкирову по ногам.
Клаудио Маркизио, "Зенит"
Приезд Клаудио Маркизио рекламировался как появление в нашем чемпионате большой европейской звезды, но ожиданий Маркизио абсолютно не оправдывает. "Зенит" вчистую проиграл "Динамо" в центре поля: а в созидании Клаудио только и показал, что поперечный перепас.
Себастьян Дриусси, "Зенит"
Схлопотал идиотское удаление на ровном месте. Арбитр действительно был не совсем прав в этом моменте (если судить так строго, то и Теттеха чуть ранее следовало удалять), но игрок дал ему все основания для второй жёлтой карточки, так что пенять аргентинцу следует только на себя. Дриусси подвел команду, из-за чего (во многом) "Зенит" потерял очки.
Алексей Ионов, "Ростов"
Очень круто начавший сезон игрок, от которого этого совершенно не ждали, против "Локомотива" сыграл откровенно бездарно. Если у Ионова и получалось вырваться на пространство, Алексей не использовал это - либо передерживал мяч, либо отдавал невпопад, либо просто не мог избежать отбора соперника.
Ари, "Краснодар"
Абсолютно невзрачная игра нападающего, команда которого никак не могла взломать оборону соперника. Бестолково сердился на то, что не получается игра, и требовал от арбитра зафиксированных нарушений в пользу "быков".
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: readfootball
don24.ru
championat
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