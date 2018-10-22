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Евгений Кафельников - Каррере: ты навсегда будешь в моем сердце

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поблагодарил Массимо Карреру за работу в московском клубе.

"Я очень сожалею, что сегодняшний день принёс мне очень печальную новость. Тяжело осознавать, что на бровке теперь будет не такой харизматичный и преданный "Спартаку" тренер, каким был ты! Мне было очень приятно с тобой лично познакомится, и отлично провести с тобой тот вечер. Ты навсегда будешь в моем сердце тем тренером, который сделал "Спартак" чемпионом. Навсегда твой фанат Yevgeny Kafelnikov", — написал Кафельников в инстаграме.

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Массимо @massimocarrera_official ! Я очень сожалею,что сегодняшний день принёс мне очень печальную новость. Тяжело осознавать,что на бровке теперь будет не такой харизматичный и преданный Спартаку тренер,каким был ты?! Мне очень было приятно с тобой лично познакомится и отлично провести с тобой тот вечер. Ты навсегда будешь в моем ??? сердце тем тренером,который сделал Спартак чемпионом?. Навсегда твой фанат Yevgeny Kafelnikov

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Теги: Кафельников Каррера Спартак
Сегодня, 01:20
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:32)
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Болеет за:
«Локомотив»
А Вафельников разве не выступал за увольнение Карреры?
Флегерный он похоже.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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