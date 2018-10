Евгений Кафельников - Каррере: ты навсегда будешь в моем сердце

View this post on Instagram

Массимо @massimocarrera_official ! Я очень сожалею,что сегодняшний день принёс мне очень печальную новость. Тяжело осознавать,что на бровке теперь будет не такой харизматичный и преданный Спартаку тренер,каким был ты?! Мне очень было приятно с тобой лично познакомится и отлично провести с тобой тот вечер. Ты навсегда будешь в моем ??? сердце тем тренером,который сделал Спартак чемпионом?. Навсегда твой фанат Yevgeny Kafelnikov