Евгений Кафельников - Каррере: ты навсегда будешь в моем сердце

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поблагодарил Массимо Карреру за работу в московском клубе."Я очень сожалею, что сегодняшний день принёс мне очень печальную новость. Тяжело осознавать, что на бровке теперь будет не такой харизматичный и преданный "Спартаку" тренер, каким был ты! Мне было очень приятно с тобой лично познакомится, и отлично провести с тобой тот вечер. Ты навсегда будешь в моем сердце тем тренером, который сделал "Спартак" чемпионом. Навсегда твой фанат Yevgeny Kafelnikov", — написал Кафельников в инстаграме.