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ФСИН не имеет замечаний к поведению Кокорина и Мамаева в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев примерно себя ведут в плане общественной дисциплины. Об этом сообщил начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Мороз.

"Каких-либо замечаний, нарушений в их отношении не выявлено", - цитирует Мороза "Интерфакс".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:05
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#4  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:11)
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Болеет за:
ЦСКА
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев примерно себя ведут в плане общественной дисциплины

Что-то ребята сами на себя не похожи. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  Charodei  Борзя (Сегодня, 18:32)
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
А это точно футбольная новость?
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#2  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 18:30)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Короче, сидят на попе ровно.
Мамаев , как и один из главных героев фильма "Туман" по погонялу "Фанат" , стирает свои наколочки ...на шее.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 18:17)
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Болеет за:
«Спартак»
Какие могут быть замечания к пустому месту? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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