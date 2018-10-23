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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Гендиректор тульского "Арсенала": Кононов в "Спартаке"? Бред
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал информацию о том, что Олег Кононов может возглавить "Спартак".
Ранее сообщалось, что в контракте Кононова нет пункта об отступных. Его соглашение с "оружейниками" действует до конца сезона-2018/19.
– Мы сегодня уже написали на официальном сайте, что не комментируем слухи. Это бред, – сказал Балашов.
– То есть, информация о том, что Кононов может возглавить "Спартак", не соответствует действительности?
– Да, это неправда.
"Спорт-Экспресс"
Ранее сообщалось, что в контракте Кононова нет пункта об отступных. Его соглашение с "оружейниками" действует до конца сезона-2018/19.
– Мы сегодня уже написали на официальном сайте, что не комментируем слухи. Это бред, – сказал Балашов.
– То есть, информация о том, что Кононов может возглавить "Спартак", не соответствует действительности?
– Да, это неправда.
"Спорт-Экспресс"
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