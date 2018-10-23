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Гендиректор тульского "Арсенала": Кононов в "Спартаке"? Бред

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал информацию о том, что Олег Кононов может возглавить "Спартак".

Ранее сообщалось, что в контракте Кононова нет пункта об отступных. Его соглашение с "оружейниками" действует до конца сезона-2018/19.

– Мы сегодня уже написали на официальном сайте, что не комментируем слухи. Это бред, – сказал Балашов.

– То есть, информация о том, что Кононов может возглавить "Спартак", не соответствует действительности?

– Да, это неправда.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 22:20
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