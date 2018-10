Массимо Каррера попрощался со "Спартаком" (фото)

View this post on Instagram

It has been a pleasure for me being part of this beautiful Family. I’ll always remember every single moment and I’ll always keep this extraordinary experience in my heart. I am grateful to my players for fighting by my side and I am grateful to all SUPPORTERS who always believed in me. You made me feel at home. Thank you! . . Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной Семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своём сердце этой удивительный опыт. Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим БОЛЕЛЬЩИКАМ, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома. Спасибо!!!