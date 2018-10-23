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Массимо Каррера попрощался со "Спартаком" (фото)

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера опубликовал в инстаграме прощальное письмо игрокам и болельщикам московского клуба.

"Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной Семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своем сердце этой удивительный опыт. Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим БОЛЕЛЬЩИКАМ, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома. Спасибо!!!" — написал Каррера.

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It has been a pleasure for me being part of this beautiful Family. I’ll always remember every single moment and I’ll always keep this extraordinary experience in my heart. I am grateful to my players for fighting by my side and I am grateful to all SUPPORTERS who always believed in me. You made me feel at home. Thank you! . . Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной Семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своём сердце этой удивительный опыт. Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим БОЛЕЛЬЩИКАМ, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома. Спасибо!!!

A post shared by Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official) on

Сегодня, 00:50
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#2  Lols  Лондон (Сегодня, 01:23)
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Блэд, да всем насрать на этот Говно клуб вместе с этим инстаграмом, каждая вторая новость спратак-Инстаграм, Инстаграм-спортак. Редакторы вы просто поражаете
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:58)
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Болеет за:
«Зенит»
ФК "инстаграм" ищет нового ведущего специалиста по наполнению контентом.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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