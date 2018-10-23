Массимо Каррера попрощался со "Спартаком" (фото)

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера опубликовал в инстаграме прощальное письмо игрокам и болельщикам московского клуба."Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной Семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своем сердце этой удивительный опыт. Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим БОЛЕЛЬЩИКАМ, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома. Спасибо!!!" — написал Каррера.