Источник: сегодня "Спартак" объявит о назначении Кононова

По информации бывшего пресс-аташе сборной России и известного телекомментатора Ильи Казакова, сегодня "Спартак" объявит о назначении Олега Кононова главным тренером команды."Должны объявить сегодня. По поводу срока — если Олег Кононов подписал с "Арсеналом" на год, то почему бы не согласиться со "Спартаком" до конца сезона? Хотя выглядит этот испытательный срок странно. Из Тулы второй хороший тренер за несколько месяцев сам уходит, удивительно", — написал Казаков.