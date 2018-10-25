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Источник: сегодня "Спартак" объявит о назначении Кононова

По информации бывшего пресс-аташе сборной России и известного телекомментатора Ильи Казакова, сегодня "Спартак" объявит о назначении Олега Кононова главным тренером команды.

"Должны объявить сегодня. По поводу срока — если Олег Кононов подписал с "Арсеналом" на год, то почему бы не согласиться со "Спартаком" до конца сезона? Хотя выглядит этот испытательный срок странно. Из Тулы второй хороший тренер за несколько месяцев сам уходит, удивительно", — написал Казаков.

Твиттер Ильи Казакова
Теги: Спартак Кононов
Сегодня, 09:56
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18
(1)
#18  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 10:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: strekall
Чехарда начинается. Спартаку по - любому крышка.

не дождетесь мрази болотные ))))
уж Кононов всяко не хуже Семака!

Кононов может и не хуже(хотя спорно), сам Спартак - хуже. stuck_out_tongue_winking_eye

сходи в библиотеку и почитай историю спартака и унитас-сталинец-зенит...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#17  dreamcatcher   (Сегодня, 10:55)
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online

Да, хоть Папу римского...
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#16  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 10:49)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Брали мы уже из Арсенала тренера. Достаточно одной таблэтки. Хотя, говорят, на его багаже Каррера золото взял-я не из их числа.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#15  igorspartak  Тверь (Сегодня, 10:48)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: следующий
Кононов хороший тренер, хотя возможно Спартаку он и не подойдет.
По человечески Кононова можно понять, ты работаешь в команде из нижней части таблицы, а здксь тебе предлагают возглавить легендарный Спартак.

Многих недовольных болельщиков Спартака я тоже понимаю.
Кононов постарается привить команде комбинационный стиль и игру в пас.
А Спартак последние 15 лет играл в бей-беги и характеризовался полным отсутствием мысли в игре и воли у игроков. А Кононов захочет изменить этот спартаковский стиль.

не буду с тобой спорить,посмотрим время покажет,но Массимо всегда обыгрывал кононова за исключением последнего матча когда Тренера откровенно слили


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#14  следующий   (Сегодня, 10:44)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
Кононов хороший тренер, хотя возможно Спартаку он и не подойдет.
По человечески Кононова можно понять, ты работаешь в команде из нижней части таблицы, а здксь тебе предлагают возглавить легендарный Спартак.

Многих недовольных болельщиков Спартака я тоже понимаю.
Кононов постарается привить команде комбинационный стиль и игру в пас.
А Спартак последние 15 лет играл в бей-беги и характеризовался полным отсутствием мысли в игре и воли у игроков. А Кононов захочет изменить этот спартаковский стиль.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#13  iDEAD  Череповец (Сегодня, 10:38)
  • +1
  •  (1)
online

лол, ну давай посмотрим )))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#12  strekall  Руcь (Сегодня, 10:30)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: strekall
Чехарда начинается. Спартаку по - любому крышка.

не дождетесь мрази болотные ))))
уж Кононов всяко не хуже Семака!

Кононов может и не хуже(хотя спорно), сам Спартак - хуже. stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#11  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:26)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Сейчас Спартаку не тренер нужен (тем более такой как Кононов), а ........Скалозуб.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#10  Spartacus1971   (Сегодня, 10:24)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Так это же здорово! Ведь Кононов "плюшевый" тренер, ему ещё Галицкий говорил кого в состав нужно ставить, а в Спартаке тем более, более того, зимой Кононов наверняка попросит купить Мамаева, а поскольку спартаковскому руководству абсолютно насрать на болел, то купят и можно будет с новостей неплохо поугарать.


Мне кажется попытаются зимой купить Вандерсона и шведа.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#9  Apant1   (Сегодня, 10:20)
  • 0
  •  (4)
online

По данному тренеру моё мнение до конца не сформировалось, единственно что бросается в глаза, энергии Карреры у него и близко нет. Но если он действительно ушёл из Арсенала, ради полугодичного контракта со Спартаком, это вызывает уважение, это ведь игра во банк, шансов на успех не больше 50 процентов, может ни такой уж он и мямля? А ещё думаю, в случае провала этого тренера, федуну будет крайне не комфортно оставаться в Спартаке
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#8  Roganov   (Сегодня, 10:18)
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ

не дождетесь мрази болотные ))))
уж Кононов всяко не хуже Семака!

Уж Кононов всяко хуже Карреры, у него есть хоть один трофей?
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#7  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 10:17)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Чехарда начинается. Спартаку по - любому крышка.

не дождетесь мрази болотные ))))
уж Кононов всяко не хуже Семака!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#6  Поло   (Сегодня, 10:17)
  • +1
  •  (3)

СуперШтангист,
Приятно осознавать, что есть адекватыне люди(не без иронии, конечно), понимающие, какой же на самом деле цирк этот РФПЛ!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 10:16)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
сегодня "Спартак" объявит о назначении

Сегодня спартак объявит приговор.

приговор унитазным на их гегемонию в этом сезоне )))
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 10:10)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
сегодня "Спартак" объявит о назначении

Сегодня спартак объявит приговор.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  strekall  Руcь (Сегодня, 10:09)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Чехарда начинается. Спартаку по - любому - крышка.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 10:03)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Так это же здорово! Ведь Кононов "плюшевый" тренер, ему ещё Галицкий говорил кого в состав нужно ставить, а в Спартаке тем более, более того, зимой Кононов наверняка попросит купить Мамаева, а поскольку спартаковскому руководству абсолютно насрать на болел, то купят и можно будет с новостей неплохо поугарать.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Roganov   (Сегодня, 10:01)
  • -1
  •  (3)
online

Где-то плачет один Рианчо... Пожалуй, надо попкорном запастись, ромашка расцветёт махровым цветом хД
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
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