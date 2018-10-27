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Александр Головин - в старте "Монако" на матч с "Дижоном"

"Монако" объявил состав на матч 11-го тура чемпионата Франции против "Дижона".

"Монако": Бенальо - Хенрикс, Глик, Жемерсон, Ахолу - Головин, Тилеманс, Айт-Беннассер, Шадли - Силла, Диоп.
Теги: Монако Дижон Головин
Сегодня, 20:14
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6
(1)
#6  Quincy   (Сегодня, 21:07)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Без Головина Монако был бы выше?

По факту он и был выше в том сезоне без Головина.Речь о том что раз они упорно отождествляют Головина с Монако,так пусть будут до конца последовательны

Цитата: Batman
Твоё место

раздался голос Сашки из тёткиного погреба,не отсвечивай тут каракатица))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#5  Batman   (Сегодня, 21:02)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
не забывайте пояснять какое место

Твоё место - У ПАРАШИ laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 21:00)
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online

Frankenstein,
Без Головина Монако был бы выше?

PS У тебя знатно полыхает от одного упоминания Головина. Смотри, не сгори, нам без дураков скучно...)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  Corner  планета Земля (Сегодня, 20:56)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Саня, удачи. По крайним матчам виден прогресс, потихоньку уверенность приходит, а объем работы, что проделывает - по прежнему огромный.
Осталось наладить взаимопонимание, желателен голешник, можно сегодня, к примеру...


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 20:49)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если уж пишите новости про пустышку, то не забывайте пояснять какое место в чемпионате занимает Монако с Головиным
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  SPV 77  Брянск (Сегодня, 20:34)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот зачем тут выкладывать каждый тур состав аутсайдера чемпа Франции? Что за дебилизм?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
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