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СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры

Нападающие "Спартака" Зе Луиш и Адриано, а также полузащитник Фернандо остались в Москве и не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых.

По информации на официальном сайте "Спартака", все трое игроков получили повреждения в Глазго, однако настоящей причиной могут быть вовсе не травмы, а протест против увольнения бывшего тренера клуба Массимо Карреры.

Сегодня "Спартак" сыграет с "Рубином" в рамках 12-го тура чемпионата России.

"Советский спорт"
Теги: Зе Луиш Адриано Фернандо
Сегодня, 11:09
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(9)
#20  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Да, это явный вброс недобросовестных СМИ. Игроки сидят на огромных контрактах и не будут рисковать своим благосостоянием ради интриг и скандалов.
P.S. Правда недавно два дебила рискнули и теперь драют сортиры в бутырке.

они просто могут симулировать травмы и повреждения и это делается элементарно!
но скорее всего они протестуют не против отставки Карреры, а не хотят, что бы остался Риначчо! ибо поражение Спартака в Казани явно закончит его дни в Спартаке!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#19  Sergeevich   (Сегодня, 11:44)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
всех троих на трансфер в ближайшее же окно вместе с Глушаковым, Ещенко и Комбаровым!!! а также Поповым, Бокетти и Петковичем!
пора заканчивать с этим бардаком!!!
нужна свежая кровь!!! как в ЦСКА! что бы глаза горели и играть хотели!!!

Ага.

Вот только вы (болельщики) же первые начнете поливать .овном команду когда не будет результата. А его не будет если продать 9 человек из основы (ну или ближайшего резерва).
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#18  nedva  Russia (Сегодня, 11:41)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, это явный вброс недобросовестных СМИ. Игроки сидят на огромных контрактах и не будут рисковать своим благосостоянием ради интриг и скандалов.
P.S. Правда недавно два дебила рискнули и теперь драют сортиры в бутырке.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#17  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 11:41)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
молодцы журналисты, чё...могу подкинуть идей бесплатно
однако настоящей причиной могут быть вовсе не травмы, а

- повышение солнечной активности
- протест против результатов выборов в Грузии
- акция в защиту тигров
- политика Трампа
- борьба за права негров во всем мире
и много еще есть...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#16  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 11:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Норм))
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#15  iDEAD  Череповец (Сегодня, 11:32)
  • -3
  •  (7)
online

Тот кто верит в этот бред , мне вас жаль .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#14  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 11:30)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
ОПГ Шоколадка против ОПГ Ромашка


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#13  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:24)
  • -4
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А как они его поддерживали на поляне - нуегонавырезано-->вырезано, пусть лучше протестуют
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#12  Сибирячок   (Сегодня, 11:24)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
— Каррера кричал на Зе Луиша?
— Он кричал на него больше, чем на остальных. Для Карреры проблема была почти всегда в Зе Луише. Я не видел Зе в хорошем настроении, пока работал в «Спартаке». За Карреру он не стал бы биться. Выходил на поле без азарта, у него не получалось работать с итальянцем. Когда ты в команде, такое видишь очень хорошо.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  SPV  Bryansk (Сегодня, 11:23)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Теперь о Спаме будет много противоречивой информации .Довели клуб до полного беспредела.Ждем длительных дебатов по поводу нового тренера и информации об очередных приключениях Глушакова !

С клубом все в порядке , не дождетесь. Хайп ловят на имени Спартака и разносят сплетни очень сук..а " профессиональные" журналюжки. Придумали и выложили очередную бредятину для балбесов.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 11:21)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хватит писать чушь. Зе никогда не был сторонником Карреры, всегда плакал из-за его криков и вдруг протестовать будет против увольнения коуча? Бред.

Да и вообще слухи о поддержке Карреры в команде сильно преувеличены.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  лысый  Москва (Сегодня, 11:21)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что за бредятина?!
Врачи определяют состояние здоровья игроков и дают соответствующие рекомендации и заключения, а не СМИ высосав из пальца rage
Зе Луишу всю игру по ногам лупили в Глазго, Фернандо восстанавливаться 2 недели после Глазго, Адриано заныл после тренировки!
По их информации... Недожурналисты и недоспециалисты, бумагомаратели епт
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#8  Apant1   (Сегодня, 11:20)
  • +2
  •  (2)
online

Сомнительно, думаю штрафы за такие закидоны очень большие. Но вчера когда прочёл что все трое с травмами не полетели, признаюсь тоже первое, что пришло в голову, что это очень подозрительно
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#7  EMDM   (Сегодня, 11:20)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
не полетели в Казань в знак протеста

однако настоящей причиной могут быть вовсе не травмы, а протест

Так "протест" или "может быть протест" ?
Так можно всё что угодно придумать.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 11:20)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А смысл протестовать против увольнения Карреры, обычная практика в футболе.
Скорее всего нагнетают журналисты или кто-то вбрасывает фейки.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:18)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
всех троих на трансфер в ближайшее же окно вместе с Глушаковым, Ещенко и Комбаровым!!! а также Поповым, Бокетти и Петковичем!
пора заканчивать с этим бардаком!!!
нужна свежая кровь!!! как в ЦСКА! что бы глаза горели и играть хотели!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:17)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Теперь о Спаме будет много противоречивой информации .Довели клуб до полного беспредела.Ждем длительных дебатов по поводу нового тренера и информации об очередных приключениях Глушакова !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#3  shtnk19  Москва (Сегодня, 11:14)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Скандары, интриги, расследования
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:13)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Абсолютно не удивлюсь если Спартак сегодня потерпит поражение. Если в команде разброд и шатания, то команда с любым составом не способна выигрывать.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 11:10)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
херь...что не протестовали перед глазго?
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
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