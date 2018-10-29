СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры

Нападающие "Спартака" Зе Луиш и Адриано, а также полузащитник Фернандо остались в Москве и не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых.По информации на официальном сайте "Спартака", все трое игроков получили повреждения в Глазго, однако настоящей причиной могут быть вовсе не травмы, а протест против увольнения бывшего тренера клуба Массимо Карреры.Сегодня "Спартак" сыграет с "Рубином" в рамках 12-го тура чемпионата России.